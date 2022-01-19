В NASA пообещали навсегда изолировать российский модуль «Звезда» на МКС

Отсек российского модуля «Звезда» на МКС с утечкой воздуха может быть навсегда изолирован, если устранить утечку не удастся, сообщила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс.

«В худшем варианте развития событий мы можем перманентно изолировать этот модуль», – цитирует Гейтенс «Интерфакс». Отмечается, что пока ситуация не представляет серьезной угрозы.

При этом руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец сообщил, что космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров нашли последнее место утечки в отсеке модуля «Звезда» на МКС, после доставки специальных средств она будет устранена, передает ТАСС.

По его словам, средства устранения негерметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле «Прогресс», затем космонавты устранят утечку. «Беспокойство наших партнеров не обосновано и вызывает удивление», – подчеркнул он.

В августе отсек с негерметичностями в модуле «Звезда» МКС был изолирован от основного объема станции, космонавтам были доставлены все необходимые диагностические и ремонтные средства.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее. Как сообщили в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему космонавты пока бессильны в борьбе с трещинами на МКС.