 

Главком ВСУ – украинская армия удовлетворяет стандартам НАТО больше, чем некоторые страны-члены

19.01.2022, 2:38, Новости дня
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Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный уверен, что украинская армия сделала значительный шаг вперёд, чтобы приблизиться к членству в НАТО. Как пишет «Корреспондент», Залужный отметил, что ВСУ даже овладели стандартами Североатлантического альянса лучше некоторых государств-участников.


AP

Украина не только выполнила план действий по членству в НАТО, но и овладела стандартами Североатлантического альянса лучше некоторых государств-участников. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.

«Не хочу никого критиковать, но таким количеством стандартов, насколько я знаю, овладели далеко не все вооружённые силы европейских стран, которые уже являются членами альянса», — заявил военный.

Залужный отметил, что ВСУ освоили более 300 стандартов НАТО. По его мнению, вступление в НАТО теперь зависит от политиков.



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