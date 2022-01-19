 

Das Erste – главы ФРГ и Испании призвали Россию к деэскалации

19.01.2022, 2:38, Новости дня
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В ходе своей встречи в Мадриде канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Испании Педро Санчес выразили обеспокоенность по поводу ситуации вокруг Украины, пишет Das Erste. Отмечается, что оба лидера призвали Россию к деэскалации обстановки.


AP

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Испании Педро Санчес подчеркнули схожесть позиций во время встречи в Мадриде, пишет Das Erste. По мнению обоих политиков, сейчас наибольшее значение имеют три темы: экологическая трансформация в Европе, усиление общности ценностей и совместная твёрдая политика в области внешней политики и безопасности. Как отмечает издание, Шольц и Санчес выразили обеспокоенность по поводу ситуации вокруг Украины и призвали Россию к деэскалации.

Как пишет Das Erste, премьер Санчес отметил необходимость дальнейшей работы над возобновляемыми источниками энергии: по его словам, это необходимо для обеспечения энергетической независимости Европы в будущем. Кроме того, Санчес поблагодарил Шольца за его роль в создании общеевропейского фонда восстановления от пандемии коронавируса.

При этом стороны также обозначили и различия во взглядах, отмечает Das Erste. К примеру, Испания выступает за пересмотр европейского пакта стабильности и роста. Однако Шольц подчеркнул, что лишь благодаря пакту стало возможным создание фонда восстановления. Напоследок стороны выразили намерение как можно скорее возобновить двусторонние правительственные встречи, которые не проводились из-за пандемии коронавируса.  



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