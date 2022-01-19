 

«Единая Россия» защитит добросовестных налогоплательщиков от избыточной отчетности

19.01.2022, 2:02, Новости дня
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Экспертный совет «Единой России» на заседании во вторник поддержал законопроекты о введении единого налогового счета и автоматизированной упрощенной системе налогообложения.

Одним из пунктов народной программы «Единой России» является максимальное упрощение налогового администрирования, сообщил один из авторов документа, глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров. Эту инициативу полностью поддерживает президент, отметил он, сообщается на сайте партии.

«Законопроект о создании единого налогового счета позволит оплачивать все налоги одним платежом. Он позволяет решить задачу ответственности добросовестных налогоплательщиков и убрать для них риски быть подвергнутыми санкциям. Например, когда есть переплата по одному налогу и недоимка по другому, начисляются пени и штрафы», – отметил Макаров.

Для оплаты налогов достаточно будет указать ИНН и общую сумму выплат, далее платежи распределяет государство. Инициативу «Единой России» поддерживает также правительство, подчеркнул глава думского комитета.

Напомним, для совершенствования подходов к законопроектной работе 11 ноября 2021 года президиум генсовета «Единой России» принял решение о создании координационного совета при думской фракции и экспертного совета по законотворческой деятельности партии.



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