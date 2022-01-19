Российский рынок акций обвалился до рекордных значений с начала пандемии

Российский рынок акций во вторник обвалился по индексу Мосбиржи на 6,5%, по РТС – на 7,29%, продемонстрировав сильнейшее падение с начала пандемии в 2020 году, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 6,5% – до 3328,94 пункта, долларовый индекс РТС – на 7,29%, до 1367,45 пункта. Это максимальное падение с 12 марта 2020 года, когда на фоне панического обвала мировых рынков из-за пандемии коронавируса индекс Мосбиржи обвалился на 8,28%, РТС – на 11,03% – близко к антирекорду по величине падения за много лет, передает РИА «Новости».

Во вторник в течение дневных торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 7,4% – до 3297,12 пункта, обновив минимум с 1 февраля 2021 года, а долларовый РТС – на 8,1%, до 1355,45 пункта – минимума с 23 декабря 2020 года.

Снижение наблюдается на фоне недавних переговоров РФ с США и НАТО о структуре безопасности в Европе.

Ранее сообщалось, что российский рынок акций во вторник открылся снижением.