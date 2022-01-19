 

Российский рынок акций обвалился до рекордных значений с начала пандемии

19.01.2022, 2:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский рынок акций во вторник обвалился по индексу Мосбиржи на 6,5%, по РТС – на 7,29%, продемонстрировав сильнейшее падение с начала пандемии в 2020 году, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 6,5% – до 3328,94 пункта, долларовый индекс РТС – на 7,29%, до 1367,45 пункта. Это максимальное падение с 12 марта 2020 года, когда на фоне панического обвала мировых рынков из-за пандемии коронавируса индекс Мосбиржи обвалился на 8,28%, РТС – на 11,03% – близко к антирекорду по величине падения за много лет, передает РИА «Новости».

Во вторник в течение дневных торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 7,4% – до 3297,12 пункта, обновив минимум с 1 февраля 2021 года, а долларовый РТС – на 8,1%, до 1355,45 пункта – минимума с 23 декабря 2020 года.

Снижение наблюдается на фоне недавних переговоров РФ с США и НАТО о структуре безопасности в Европе.

Ранее сообщалось, что российский рынок акций во вторник открылся снижением.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Пророссийский National Interest – «Независимая» Украина нужна США только для сдерживания России

12.08 / Белоруски вышли на мирный протест против действий силовиков

04.08 / Стало известно о состоянии испытавших вакцину от коронавируса добровольцев

01.12 / Заявка на лидерство – «Вести» рассказали, зачем Эрдогану нужно быть посредником между Украиной и Россией

06.11 / Украина заключила контракты на поставки угля из трех стран

17.08 / Эксперты назвали вероятную цель установки «жучка» в машину российского атташе в Нидерландах

07.06 / “Я научилась этому очень поздно”. Нина Матвиенко рассказала, почему прощает обидчиков

06.12 / “Хотеть не вредно”. Арестович прокомментировал желание России не допустить вступления Украины в НАТО

15.09 / В Сургуте пьяный дед угрожал выкинуть из окна двухлетнего внука

11.02 / Французскую программу вакцинации от коронавируса тормозит нехватка доз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика