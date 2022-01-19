Экс-глава МИД Германии – Европа не должна стать игрушкой в руках России

«Северный поток — 2» не может работать, если РФ нападёт на Украину, считает бывший вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль. В интервью немецкой газете Der Tagesspiegel он подчеркнул, что Москва должна знать цену за войну в Европе. Необходимо проявить твёрдость, потому что речь идёт не только об Украине, и любая страна может стать следующей. Германия и Европа не должны превратиться в игрушку в руках России, предостерегает политик.



AP

Чтобы занять более жёсткую позицию по отношению к России, Европе для начала следовало бы всерьёз вмешаться в переговоры с Россией, считает бывший вице-канцлер Германии и экс-министр иностранных дел, ныне председатель организации «Атлантический мост» Зигмар Габриэль.

В интервью немецкой газете Der Tagesspiegel он рассказал, что считает «постыдным» то, как многие в Европе просто отворачиваются от проблемы и радуются, что США снова взяли сложные переговоры на себя. «По сути, мы укрепляем мнение российского правительства о том, что Европа — это только объект переговоров, а сама она не играет никакой роли», — подчеркнул Габриэль.

При этом, с точки зрения России, вести переговоры с Америкой о разделении Европы — это нормально, считает политик. Так было в 1944—1945 годах, в 1989-м и в середине 1990-х. Сегодня РФ недовольна результатами тех переговоров и хочет «отменить» последние 30 лет. Об этом она ведёт переговоры со своим старым партнёром, считает Габриэль.

По его мнению, РФ хочет вернуть мир к прежним сферам влияния, когда сверхдержавы вели переговоры о судьбах остального мира. Но хотят ли этого европейцы? Между тем, не исключено, что США в последний раз ведут с чужой властью переговоры о судьбе Европы. Возможно, вскоре они отвернутся от Европы и обратят своё внимание на Тихоокеанский регион. Поэтому Европе пора действовать и показать собственную силу, призывает бывший вице-канцлер Германии.

На вопрос журналиста Der Tagesspiegel о том, не будет ли попытка быстро сократить зависимость от российского газа означать более сильную зависимость, например, от Катара, Габриэль заявил, что такое сравнение неуместно, потому что Катар никогда не угрожал ни одному европейскому государству, ни кому-либо другому в мире. По его словам, Катар — один из немногих надёжных партнёров Запада, который по просьбе США и Европы взял на себя очень неприятные задачи — в частности, по проведению щекотливых переговоров в регионе. Кроме того, Катар вывез многих немцев из Афганистана, когда на это уже не отваживался бундесвер. В целом, это надёжный партнёр Германии и очень стабильный инвестор в немецкие компании, подчеркнул Зигмар Габриэль.

«Немецкие компании пока не покупают сжиженный газ у Катара, потому что это элементарно дороже, чем российский газ по газопроводу. Но если мы хотим воспрепятствовать войне, мы должны быть готовы и заплатить за это цену, — заявил руководитель «Атлантического моста» в интервью изданию. — Силу на переговорах можно обрести, только если всерьёз что-то противопоставить российской угрозе военного вторжения на Украину. РФ должна знать цену за войну в Европе. Эту цену мы не можем предоставлять одним США».

Также Габриэль подчеркнул: «Естественно, «Северный поток — 2» не может работать, если РФ нападёт на Украину». Такими действиями РФ уничтожит предпосылки для согласия Германии на «Северный поток — 2». Этот проект никогда не был чисто экономическим, он всегда был привязан к выполнению политических условий, которые российский президент всегда признавал.

Говоря о ситуации вокруг Украины, Габриэль заявил, что «здесь происходит нечто чудовищное: одна страна грозит своей соседней стране посреди Европы военным нападением». При этом от Берлина до Киева — всего какой-нибудь час лёта. «Для нас, немцев и европейцев, это невообразимо».

Если послушать российскую сторону, похоже, там так не считают, продолжил Габриэль. В Москве в войне видят приемлемое средство для проведения своих политических интересов, заверил он журналиста Der Tagesspiegel. Более того, с точки зрения России, другие страны — не только Украина, но и, к примеру, Швеция и Финляндия — тоже больше не могут свободно решать, в какие альянсы вступать.

«Россия просто использует ситуацию в слабой Европе и ослабленного президента США, силы которого в его собственной стране ограничены, для расширения своего влияния в Европе, — рассказал немецкий политик в интервью изданию. — Если мы сейчас примем в этом участие, кто тогда скажет нам, что послезавтра на очереди не окажутся следующие государства. Речь идёт о намного большем, чем Украина».

Говоря о возможности «финляндизации» Украины, гарантии её нейтралитета и отказа от вступления в НАТО, бывший министр иностранных дел Германии обратил внимание на то, что ни сейчас, ни на ближайшее будущее нет никаких планов по новому расширению НАТО. В 2008 году Германия и Франция из прагматических соображений отклонили вступление в НАТО Украины и Грузии, хотя этого хотели США. В Швеции и Финляндии обсуждать возможность вступления в НАТО вообще начали только с тех пор, как РФ захотела запретить его этим странам.

По уверениям Габриэля, это уже не первый раз, когда РФ пытается побудить, в особенности Германию, избегать расширения НАТО в целом и сделать это принципиальной позицией. Так было и после объединения Германии, которое стало первым расширением ЕС и НАТО на восток, напомнил он. Тогда правительство Гельмута Коля отклонило это требование, потому что в противном случае посреди Европы возникла бы «серая зона, вакуум власти», и страны, которые бы оказались в этой зоне, стали бы игрушкой в руках других сил. Исторический опыт Европы указывает на то, что неопределённость, проистекающая из такого вакуума власти, всегда может нести риск развития новых конфликтов, вплоть до военных.

Расширение НАТО и ЕС на восток, по версии Габриэля, было первой надёжной конструкцией в архитектуре безопасности со времён Вестфальского мирного договора. Тогда ни НАТО, ни ЕС не представляли для РФ опасности. Войска НАТО даже не размещались на территории новых членов альянса. Так что НАТО вообще не стоит у российских границ, отметил Габриэль в интервью немецкой газете. Только в Прибалтике со времени Крыма базируется формирование НАТО, однако оно организовано там не на постоянной основе. Напротив, РФ должна задаться вопросом, почему так много стран Восточной и Центральной Европы хотели и хотят вступить в НАТО, считает бывший вице-канцлер Германии. С его точки зрения, очевидно, что они не хотят стать игрушкой в руках России.

Также Зигмар Габриэль объяснил, что существенное отличие времён политики разрядки Вилли Брандта в отношении Советского Союза от нынешней ситуации заключалось в том, что Советский Союз был силой, сохранявшей статус-кво: он хотел защитить свою сферу влияния. Напротив, сегодняшняя РФ представляет собой, «скорее, ревизионистскую силу: она хочет менять границы — при необходимости с помощью военной силы». Поэтому отправная точка сейчас совсем не та же, что в 1960—1970 годы.

Впрочем, по замечанию издания, тогда и Запад тоже был сильнее. Габриэля это, однако, не смутило: он быстро нашёл сходство между прошлым и настоящим. «Брандта воспринимали всерьёз только потому, что приверженность Германии западному альянсу была абсолютно ясна. Только твёрдость в этой позиции привела к тому, что, с одной стороны, после изначальных колебаний США согласились на политику разрядки, однако при этом и Советский Союз знал, что Германия никогда не сдвинется в серую зону и потому годится на роль партнёра в переговорах, но не на роль игрушки», — пояснил свою точку зрения Зигмар Габриэль в интервью Der Tagesspiegel. «Сила и готовность к диалогу — это две стороны одной медали», — подчеркнул он в заключение.