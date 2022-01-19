СМИ: принцы Гарри и Эндрю не получат награды в честь платинового юбилея Елизаветы II

Празднование платинового юбилея в честь королевы Великобритании, которое пройдет в начале июня, обрастает все новыми подробностями. На днях стала известна подробная программа мероприятий, к примеру, одно из них состоится 6 февраля, в день, когда отец Елизаветы скончался и она стала его преемницей, а накануне всплыли не самые приятные обстоятельства праздника. Дело в том, что в честь 70-летия правления королевы решили наградить ее подданных, которые отличились в своей профессиональной области: медали в знак благодарности Ее Величества (отдельно вручат Крест Джорджа и Виктории за военные заслуги) за их службу получат более 400 тысяч британских военных, полицейских, тюремных служащих, а также члены королевской семьи, имеющие воинские звания. Но не сын королевы, принц Эндрю, и не внук, принц Гарри.

По информации издания Telegraph, эти два родственника не смогут получить награды из рук королевы, так как Гарри отказался от королевских обязанностей в 2020 году и переехал в США со своей супругой Меган Маркл и сыном Арчи, а вскоре после переезда он заочно был лишен воинских званий и права использовать свой титул принца, оставив за собой лишь “герцог Сассекский”. А Эндрю лишился воинских званий и королевского патронажа на прошлой неделе, и вместе с этим обрел статус “частного лица”, поэтому он предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии по иску Вирджинии Джуффре.

Кроме того, королевские эксперты считают, что этот аспект перекроет все остальные награждения и даже празднования юбилея в целом. Они считают, что репутация британской королевской семьи сейчас испорчена как никогда. Например, Даниэла Элсер в беседе с изданием выразила мнение, что если Елизавета II, вопреки обстоятельствам, все же решит вручить сыну и внуку награды, это нивелирует заслуги и старания остальных 400 тысяч человек. А в их числе не только военные, но и врачи, и другие работники системы здравоохранения Великобритании, которые уже два года противостоят коронавирусу.