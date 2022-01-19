Microsoft покупает разработчика игр Activision Blizzard за $69 млрд

Стоимость сделки составляет $68,7 млрд, или же $95 за акцию. Соглашение планируют закрыть в 2023 году фискальном году, который начинается в сентябре.

“Когда сделка будет закрыта, Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony. Запланированное приобретение включает в себя культовые франшизы от студий Activision, Blizzard и King, такие как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush, в дополнение к глобальным киберспортивным мероприятиям через Major League Gaming”, – говорится в сообщении.

После закрытия сделки бизнес Activision Blizzard будет подчиняться генеральному директору Microsoft Gaming Филу Спенсеру. Бобби Котик продолжит работу в качестве генерального директора Activision Blizzard.

Контекст:

Сделка Microsoft была заключена после нескольких месяцев обвинений Activision Blizzard в сексуальных домогательствах. В прошлом году власти американского штата Калифорния подали иск к Activision Blizzard, так как их расследование показало, что в компании были распространены сексуальные домогательства и дискриминация, отмечает The Guardian. Кроме того, в компании “поощряли сексистскую культуру”, при которой работницы-женщины зарабатывают меньше, чем мужчины, выполняющие аналогичную работу.

Из-за этого скандала президент Blizzard Entertainment (подразделение Activision Blizzard) Джей Аллен Брэк в августе ушел в отставку.

Как отмечает The Verge, с тех пор все больше сотрудников выдвигали новые обвинения в сексуальных домогательствах, и в сентябре компания достигла мирового соглашения с Комиссией США по равным возможностям при трудоустройстве на сумму $18 млн. Однако это урегулирование сейчас обжалуется.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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