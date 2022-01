“Это попытка снизить напряженность“. Блинкен о предстоящем визите в Украину и встрече с Лавровым

“Я еду в Киев и Берлин, где встречусь с нашими партнерами и союзниками, а затем встречусь с моим российским коллегой [Сергеем Лавровым] в Женеве. Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины”, – написал он.

I’m traveling to Kyiv and Berlin, where I will meet with our partners and allies, before meeting with my Russian counterpart in Geneva. This is a diplomatic effort to de-escalate tensions surrounding the unprovoked Russian military build-up on Ukraine’s borders. pic.twitter.com/dAP2nkrXfK

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 18, 2022

Перед этим Блинкен сослался на свои слова: “Ничего об Украине без Украины”, – и твитнул, что США “твердо стоят на стороне украинского народа и по-прежнему привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины”.

The United States and Ukraine * share a common * desire * for * a hopeful and bright future for all Ukrainians. * We stand enduringly with the Ukrainian people and remain committed to supporting Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. Learn more: https://t.co/PNOQXgXOQa

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 18, 2022

Ранее Госдепартамент США проинформировал, что Блинкен нанесет визит в Украину и Германию 18–20 января. В ходе визита в Киев американский госсекретарь встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Также Блинкен планирует встретиться с сотрудниками посольства США, “чтобы проинформировать об усилиях департамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия решит пойти на дальнейшую эскалацию”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

