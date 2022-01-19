 

Филарет через суд хочет восстановить УПЦ КП

19.01.2022, 1:41, Новости дня
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Истец просит суд обязать Госэтнополитики, чтобы в службе зарегистрировали постановление, которое отменит решение о прекращении деятельности религиозного объединения УПЦ КП.

Кроме этого, Филарет требует признать противоправным бездействие ответчика – Государственной службы по этнополитике и свободе совести – относительно регистрации в госреестре соответствующего постановления.

Сейчас ОАСК решает вопрос, следует ли открывать производство по этому иску.

Контекст:

УПЦ КП существовала на территории Украины с 1992-й по 2018 год, ее возглавлял патриарх Филарет. Все это время она не имела канонического признания.

15 декабря 2018-го на объединительном соборе была создана Православная церковь Украины путем слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле.

Вскоре между новосозданной церковью и Филаретом произошел публичный конфликт. Филарет утверждает, что до создания ПЦУ была договоренность: Епифаний будет представляет церковь в мире, а внутренними делами церкви будет заниматься Филарет, но эта договоренность якобы была нарушена. После этого Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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