 

В парламенте Чехии рекомендовали лишить неприкосновенности экс-премьера Бабиша

19.01.2022, 1:18, Новости дня
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Мандатно-иммунитетный комитет Палаты депутатов чешского парламента рекомендовал лишить экс-премьера и лидера движения ANO Андрея Бабиша депутатской неприкосновенности, сообщила председатель комитета Гелена Валкова.

Также члены комитета 18 января заслушали надзирающего за делом Бабиша прокурора Ярослава Шароха, передает РИА «Новости».

Напомним, уголовное дело в отношении миллиардера Бабиша было заведено в связи с подозрением на мошенничество с получением дотации ЕС в размере 50 млн крон (около 2 млн евро) на его фирму «Ферма «Гнездо аиста». Фирма в 2009 году вышла из состава холдинга, а после получения субсидии Евросоюза фирма снова вошла в состав.

В 2015 году прокуратура Праги на основе публикаций в СМИ начала уголовное расследование по данному делу, которое продолжается до сих пор. Сам Бабиш считает, что к уголовному делу имеют отношение его политические противники. 



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