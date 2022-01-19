Режим чрезвычайного положения снят на всей территории Казахстана

В Казахстане истек срок действия режима чрезвычайного положения, введенного после начала массовых беспорядков.

Срок действия режима чрезвычайного положения, введенного после начала массовых беспорядков в Казахстане, истек во всех регионах страны в 00.00 местного времени (для большинства регионов соответствует 21.00 мск вторника), передает РИА «Новости».

В период ЧП повсеместно действовал комендантский час с 23.00 до 07.00 (с 20.00 до 04.00 мск). Также в регионах была усилена охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

Были установлены ограничения на свободу передвижения, правоохранители получили право проверять документы, удостоверяющие личность физических лиц, проводить личный досмотр и досмотр транспортных средств.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов. С 13 января был снят режим ЧП в трех областях Казахстана.