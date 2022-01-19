Сирия закрыла морские гавани из-за шторма в Средиземноморье

Обрушившаяся на побережье Сирии штормовая погода стала причиной закрытия морских портов Тартус, Латакия, Джебла и нефтяного терминала Банияс.

Как сообщил SANA начальник управления морского транспорта Сирии Самир Кубрусали, порывы ветра, которые достигают 24 м/с, и плохая видимость делают невозможным выход рыболовецких и торговых судов в море. По его словам, из-за плохих погодных условий морские гавани страны будут закрыты несколько дней, передает ТАСС.

По сведениям метеорологической службы, холодный атмосферный фронт вызвал повсеместное понижение температуры на территории Сирии. Из-за снегопадов закрыты горные шоссе в провинции Латакия и Эс-Сувейда. Поступают предупреждения синоптиков о плохой видимости на дорогах из-за сильного тумана.

Разгул стихии в ряде населенных пунктов прервал занятия в школах и учебных заведениях, аварийная служба восстанавливает нарушенные коммуникации, а пострадавшему населению оказывается помощь.

Накануне ВС РФ просьбе властей Сирии взяли сирийский порт Латакия под круглосуточную охрану в связи с угрозой терактов.