Euronews – исследователи считают, что нашли человека, выдавшего семью Анны Франк нацистам

Учёные ещё на один шаг приблизились к установлению личности человека, который раскрыл информацию об убежище семьи Анны Франк. Как передаёт Euronews, исследователи предполагают, что семью еврейской девочки мог выдать нацистам нотариус из Амстердама Арнольд ван дер Берг, который раскрыл информацию в обмен на спасение своей собственной семьи.

Семью еврейской девочки Анны Франк мог выдать нацистам нотариус из Амстердама Арнольд ван дер Берг. Исследователи уже много лет пытаются установить личность человека, который раскрыл информацию об убежище Франков во время оккупации.

Одним из доказательств новой гипотезы, ставшей результатом шести лет работы, стала адресованная Отто Франку анонимная записка, в которой называется имя предателя.

«Отто Франк затем сделал копию документа, — говорит исследователь Питер ван Твиск. — Мы смогли установить, что она была сделана на печатной машинке Отто Франка, скорее всего, в 1957 году».

В работе приняли участие 23 специалиста, которые использовали новые технологии и современные методы криминалистического анализа и проверили все предыдущие версии.

РОНАЛЬД ЛЕОПОЛЬД, Фонд Анны Франк: Новая теория рассматривает уже ранее известный источник — анонимное письмо, которое до этого не было исследовано в достаточной мере. Команда специалистов провела соответствующее расследование, можно сказать, что это новый шаг к подтверждению теории о предательстве. И нам нужно будет её проверить.

Исследователи предполагают, что нотариус раскрыл информацию в обмен на спасение своей собственной семьи. Он был членом юденрата — Еврейского совета Амстердама, созданного по требованию нацистов.

Семья Франков попала в концлагерь. Дневник Анны Франк — одно из самых известных свидетельств холокоста и переведён на многие языки мира.

Дата выхода в эфир 17 января 2022 года.