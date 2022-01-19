ЕСПЧ присудил €12 тыс. компенсации россиянину, арестованному за плевок в портрет Путина

6 мая 2012 года Каруев провел политический перформанс в Чебоксарах, положив две гвоздики перед портретом президента РФ, а затем плюнув на изображение. После этого активист был задержан и доставлен в отдел полиции, где на него составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (“мелкое хулиганство”).

Российский суд признал Каруева виновным, посчитав, что его действия “демонстрировали вопиющее неуважение к обществу, граждане которого… избрали главу своего государства”, и назначил ему 15 суток административного ареста.

ЕСПЧ постановил, что государство должно выплатить €10 тыс. в качестве компенсации морального вреда и €2400 в качестве компенсации судебных расходов.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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