В Луганской области на месте несения службы нашли погибшего военнослужащего, есть ряд версий – прокуратура

“Получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1998 года рождения, уроженца села Новогригоровка Вторая Кировоградской области. […] Предварительно установлено, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством путем выстрела в подбородок из вверенного ему штатного оружия по месту несения воинской службы”, – говорится в сообщении.

По факту гибели солдата открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

“Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием”, – объяснили в прокуратуре.

Ведомство обратилось ко всем, у кого есть информация об этом инциденте, с просьбой помочь в расследовании.

https://www.facebook.com/ato.gp.gov.ua/posts/298751532281681

Контекст:

За последний месяц это уже второй подобный случай в Луганской области. 23 декабря 2021 года прокуратура рассказывала о самоубийстве (предварительная версия) 22-летнего солдата-контрактника, который нес ночное дежурство.

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