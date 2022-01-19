Бархатные платья – один из трендов 2022 года: с чем их сочетать, чтобы выглядеть стильно, а не старомодно
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В коллекциях мировых брендов осень-зима 2021-2022 можно было увидеть много моделей нарядов, выполненных из бархата. Дизайнеры использовали этот роскошный мягкий материал для создания блуз, объемных штанов, сарафанов и платьев. Это модные и актуальные тренды, заслуживающие внимания. Мода на бархат сохранится еще на длительное время.
Выбирая для себя бархатные платья, нужно учитывать особенность этого материала, грамотно сочетая его с обувью и аксессуарами, чтобы выглядеть максимально стильно, привлекательно, а не старомодно. Вот несколько советов относительно того, с чем сочетать этот наряд.
С кроссовками и кедами
Уже достаточно давно сочетание вещей, относящихся к разным стилям, в одном образе делает его более привлекательным и интересным. Многие привыкли к классическому сочетанию: роскошное и элегантное бархатное платье миди со складками и рюшами вместе с туфлями на каблуках. Отлично, если оба эти варианта будут выполнены из одного материала.
Однако с кроссовками или кедами такой наряд смотрится не менее ярко и интересно. Можно добавить к своему луку еще один аксессуар, такой как сумка. Она поможет гармонично соединить все детали образа.
Нужно помнить о том, что бархатное платье подходит не только для вечернего выхода, светского приема и особого случая. Оно отлично впишется и в простой повседневный образ.
С ботильонами
Кажется, нет такой одежды и такого образа, который бы не сочетался со стильными и модными ботильонами, которые могут стать настоящим украшением.
Короткие ботинки хорошо будут смотреться вместе с бархатным платьем длины миди или же с коротким нарядом.
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С ботфортами
Ботфорты снова вернулись в моду и начали пользоваться огромной популярностью.
Дизайнеры предлагают самые различные модели такой обуви, которую можно носить как зимой, так и весной, и летом.
Именно поэтому если хочется добавить своему образу большую притягательность, то стоит смело сочетать бархатное платье с ботфортами.
С туфлями или босоножками на каблуках
Естественно, не стоит исключать такой вариант обуви для создания модного образа.
Чтобы выглядеть роскошно, стоит выбрать для себя бархатное платье миди, туфли на каблуках, а также красивые и актуальные украшения.
С толстовками и водолазками
В последнее время большой популярностью пользуются платья, выполненные в бельевом стиле. Такой наряд можно носить вместе с водолазками и футболками.
Бархат выглядит роскошно, и если хочется вещи из этого материала использовать для повседневной носки, то стоит выбрать сарафан на тонких бретелях. Носить сарафан можно поверх рубашки, водолазки или даже толстовки.
С денимом
Хорошим свойством денима является то, что он может легко сочетаться совершенно с любыми вещами, даже с бархатным платьем. Можно просто накинуть на него джинсовую куртку или пальто и пойти на работу. Вечером можно дополнить образ красивыми аксессуарами и отправиться на вечеринку.
С косухой и грубыми ботинками
Такой наряд построен на создании интересных контрастов. Косуха и грубые массивные ботинки станут объединяющими деталями образа, а бархатное платье поможет придать ему мягкость и элегантность.
Накидки из бархата
Если вы не готовы еще носить бархатное платье, однако все же этот материал вас привлекает, то можно попробовать просто надеть красивую накидку. С помощью этого элемента можно сделать свой образ более интересным и роскошным.
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