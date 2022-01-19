 

В Пентагоне исключили отправку войск на Украину

19.01.2022, 0:32, Новости дня
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США не планируют отправку войск на Украину, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

«В настоящее время не планируется отправка дополнительных ротационных войск на Украину, и нет никаких изменений в том, чем Национальная гвардия Флориды занимается на местах», – цитирует его РИА «Новости».

Представитель ведомства заявил, что США продолжат искать способы помочь Украине защищать себя, это включает дополнительную военную помощь, приводит сообщение 

«Мы будем продолжать искать способы помочь Украине защищать себя, и это включает в себя дополнительную помощь в сфере безопасности», – отметил Кирби.

Также в Пентагоне сообщили, что США не планируют наращивать военное присутствие на Украине, там остаются бойцы нацгвардии Флориды в качестве инструкторов.

Представитель ведомства добавил, что Пентагону пока нечего объявить о поставках Украине дополнительной военной помощи, США продолжают оценивать потребности Киева.

Напомним, Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Германия же заявила, что сохраняет рестриктивную позицию по продаже оружия Украине, «оказывая поддержку в других сферах».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



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