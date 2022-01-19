 

Во Франции выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

19.01.2022, 0:32, Новости дня
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Власти Франции за минувшие сутки зафиксировали 464 тыс. новых случаев COVID-19, что является самым высоким суточным показателем заболеваемости с начала эпидемии, соответствующие данные привело Национальное агентство общественного здравоохранения Франции.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 11 января, когда во Франции за 24 часа выявили 368 тыс. инфицированных. Средняя заболеваемость по стране составляет 3 тыс. случаев на 100 тыс. жителей. Наиболее серьезная ситуация наблюдается в столичном регионе Иль-де-Франс, а также в регионах Овернь – Рона – Альпы и Прованс – Альпы – Лазурный берег. Самая высокая заболеваемость среди заморских территорий – в Гваделупе, где насчитывается более 4,5 тыс. случаев на 100 тыс. жителей, передает ТАСС.

По состоянию на 18 января, в стране с населением 67 млн человек полный курс вакцинации уже прошли около 52 млн, а бустерную (третью) дозу получили свыше 32 млн французов. С начала эпидемии весной 2020 года во Франции от последствий коронавируса умерли более 125 тыс. человек.

Напомним, в начале января на юге Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями.



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