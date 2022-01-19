DM – британцам придётся тратить на £3000 больше из-за инфляции и роста цен на энергию

Британские экономисты прогнозируют, что инфляция в этом году может достичь 30-летнего максимума на фоне роста цен на энергоносители. В результате многим семьям придётся дополнительно тратить около £3000 на оплату коммунальных счетов и налогов. При этом почти каждое третье домохозяйство в стране вскоре может столкнуться с трудностями в том, чтобы обеспечить отопление собственных домов, пишет Daily Mail.



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Многим британским семьям в этом году придётся «ужимать» все остальные расходы, чтобы выделить дополнительно около £3000 на оплату коммунальных услуг и налогов, предупреждает Daily Mail. При этом темпы повышения счетов за эти услуги уже вдвое превысили предыдущие прогнозы в прошлом месяце, а экономисты говорят, что инфляция вскоре может достичь 30-летнего максимума.

В результате около трети домохозяйств вскоре могут оказаться не в состоянии оплачивать отопление и свет для своих домов, отмечается в статье. Стремительно растущие счета за электроэнергию провоцируют дальнейший скачок инфляции. По прогнозам экспертов, самая сложная ситуация в экономике сложится к апрелю 2022 года, что может вынудить Центр экономических и бизнес-исследований (CEBR) пересмотреть свой и без того довольно мрачный прогноз менее чем через месяц после его публикации.

По оценкам аналитиков, основные расходы британских домохозяйств в этом году в среднем окажутся на £2440 выше, чем в начале пандемии. Вдобавок семьи столкнутся с дополнительным финансовым бременем в виде повышения стоимости государственной страховки на £600 и ростом других налогов, поясняет Daily Mail. Из-за этого им придётся ужимать все остальные расходы, чтобы выделить дополнительно около £3 тыс. на эти нужды.

Британский аналитический центр Resolution Foundation предупреждает, что почти каждое третье домохозяйство в стране вскоре столкнётся с трудностями, чтобы можно было отапливать дома. Фонд также прогнозирует, что к апрелю месяцу, когда максимально вырастут счета за электроэнергию, более четверти семей в Великобритании окажутся за чертой «топливной бедности», говорится в статье.

По оценкам экспертов, количество домохозяйств, которые вынуждены тратить не менее 10% своего бюджета на оплату за газ и электричество, может утроиться до 6,3 млн, когда цены поднимутся до максимума. Уже сейчас около 9% семей в Англии уже испытывают «топливный стресс», когда счета за электроэнергию для них оказываются непосильными — и ожидается, что их доля вырастет до 27% при повышении цен к апрелю.

При этом на северо-востоке страны, по оценкам аналитиков, уровень «топливной бедности» окажется максимальным и может достигнуть 33% — в первую очередь это коснётся пенсионеров, а также тех, кто проживает в муниципальном жилье и в домах с плохой теплоизоляцией, пояснил старший экономист Resolution Foundation Джонни Маршалл. По его словам, к лету количество таких семей утроится и достигнет более 6 миллионов домохозяйств.

Это служит «ярким напоминанием о необходимости модернизировать прохудившийся жилищный фонд Великобритании и ограничить национальную зависимость от газа для отопления и выработки электричества», подчёркивается в статье. Статистика за последний месяц показывает, что инфляция уже составила 5,1%. Кроме того, в апреле будет заморожена пороговая ставка подоходного налога, а муниципальный налог, как ожидается, также вырастет на 3%.

Заметный рост расходов в дополнение к повышению налогов заставит многие семьи ежемесячно платить больше за предметы первой необходимости. При этом пострадают не только самые бедные семьи — негативный эффект от роста цен ощутят все британцы, предупреждает Лаура Сутер, возглавляющая отдел личных финансов в инвестиционной компании AJ Bell. Как только в апреле люди столкнутся с новым повышением ставок государственного страхования, а также с ростом других национальных и муниципальных налогов, ситуация станет ещё более мрачной.

В отчёте Resolution Foundation прогнозируется, что в этом году около 6,3 миллионов домохозяйств будут вынуждены тратить не менее 10% своего общего дохода на оплату счетов за энергоресурсы. «Не стоит заблуждаться: эта ситуация окажет разрушительное воздействие на здоровье нашего пожилого населения, если правительство оперативно не вмешается и не избавит их от страхов», — сказала в интервью Daily Mail директор организации Age UK Кэролайн Абрахамс.

До сих пор канцлер британского правительства Риши Сунак отмахивался от призывов отменить новый налог на здравоохранение и социальную помощь, который с апреля будет стоить каждому работнику до 1,25% его заработной платы, говорится в статье. Однако на него оказывают всё больше давления даже члены его собственной правящей партии, которые требуют активизировать политику социальной защиты, чтобы смягчить надвигающийся кризис.

«Теневой канцлер» британского кабинета от оппозиции Рэйчел Ривз также заявила, что на фоне стремительно растущих счетов за энергоносители, а также повышения цен на продукты питания и топливо многие работающие семьи действительно ощущают серьёзный кризис, и правительство обязано что-то сделать, чтобы им помочь.

Британский регулирующий орган по энергетике Ofgem должен будет объявить в следующем месяце новый ценовой порог, который будет определять, как крупные энергетические компании смогут повышать счета в апреле, чтобы покрыть стремительно растущие цены на оптовый газ. Однако эксперты опасаются, что это может означать, что средний чек за электроэнергию вырастет как минимум на 50%, что составит почти £2 тыс. за год.

Кроме того, британские домохозяйства находятся под угрозой из-за вероятного повышения процентных ставок. Банк Англии в прошлом месяце уже поднял базовую ставку до 0,25%, однако эксперты прогнозируют, что она может быть повышена до 1% для борьбы с растущей инфляцией. Это будет означать, что семья с ипотекой в размере ​​​​£200 тыс. должна будет выплачивать ежегодно на £1200 больше, чем до начала пандемии COVID-19, заключает Daily Mail.