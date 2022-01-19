В январе Зеленский с семьей и друзьями летал на Сейшельские острова – расследование УП. Видео

По данным источников Ткача в правоохранительных органах, Зеленский отправился на Сейшелы, вылетев из Украины бизнес-классом в Стамбул вечером 5 января. Кроме президента, на отдых отправились первая леди Елена Зеленская, их дети и друзья – всего около 10 человек.

“По данным собеседников УП, семью президента в этой поездке сопровождали сотрудники государственной охраны”, – сообщил Ткач.

Он отметил, что люди, отдыхавшие с первой леди, публиковали в соцсетях фото и видео из поездки, благодаря чему удалось выяснить, что они останавливалась в пятизвездочном отеле Hilton. Номер в этой гостинице в праздничные дни стоит около $1000 в сутки.

В Киев супруга Зеленского с семьей вернулись 16 января – тоже через Стамбул, добавил Ткач.

“После прилета семья президента проходила через зал официальных делегаций. Использование этого терминала, согласно данным сайта, стоит 3,5 тыс. грн за человека. Но, по информации наших источников в авиационной сфере, для семьи президента заявку делало Государственное управление делами. Это значит, что оплачиваться услуга могла за счет государственного бюджета”, – подчеркнул журналист.

Ткач также отметил, что президент и его офис всегда рассказывают о своих отпусках только после огласки в средствах массовой информации”, – подчеркнул журналист.

По его словам, УП отправила запросы в госорганы о затратах на использование терминала аэропорта, охрану президента, а самому Зеленскому – ряд вопросов, в том числе как он “оценивает путешествие своей семьи с морально-этической точки зрения и с точки зрения безопасности”.

“Ответа ждем”, – сказал Ткач.

Контекст:

В январе 2020 года СМИ сообщили, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ сначала заявили, что “у главы государства запланированы встречи на высшем уровне”, но в феврале признали, что поездка президента в Оман не носила официального характера и не оплачивалась из госбюджета.

В Управлении госохраны сообщили тогда, что на командировку сотрудникам УГО, которые сопровождали президента и его семью в Оман, выделили 74,3 тыс. грн. В апреле в Офисе президента проинформировали, что поездку в Оман оплатила его жена Елена.

Отдых Зеленского на Новый 2021 год в резиденции “Синегора” в Ивано-Франковской области обошелся государственному бюджету почти в 400 тыс. грн, утверждали журналисты Bihus.info.

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Видео: Українська правда / YouTube

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