От мини-пощечин до утренней йоги: 20 beauty-правил Алсу

1. Моя мама любит народные средства — начиная от лечения травами и медом и заканчивая beauty-процедурами. После масок из огурца, йогурта и сметаны ее главный лайфхак — это маленькие пощечины. Проснувшись утром, на протяжении нескольких минут интенсивно хлопайте себя по лицу — лоб, щеки, подбородок. Почувствуете прилив крови, отечность пройдет. Главное — делать это ежедневно.

2. Мне очень повезло с генетикой, я унаследовала папину фигуру. Раньше могла с утра натощак съесть пачку чипсов и запить газировкой. Но организм в определенный момент сказал: ”Все, хватит“. Пришлось изменить питание не из страха набрать вес, а ради здоровья. Сейчас практически не ем жареное, острое, прислушиваюсь к организму. Поняла, что лучший рацион для меня — то, что ест мой маленький сын Рафаэль. Суп, котлеты на пару, тушеные овощи — идеально.

Макияж: ухаживающий тональный крем Intensive Serum Foundation SPF 40 (Natural); компактная пудра с эффектом загара Bronzing Powder (Natural); компактная пудра для придания сияния Highlighting Powder (Bronze Glow); устойчивые тени для век Long-Wear Cream Shadow Stick (Golden Bronze); помада для губ Luxe Lip Color (Pink Nude); карандаш для губ Lip Pencil (Cocoa). Все — Bobbi Brown

3. Традиционно начинаю свой день с овсяной каши. Где бы я ни находилась, всегда прошу на завтрак именно ее. Самую простую — на воде, без соли, сахара и добавок. Минут через 15–20 могу съесть что-то еще или выпить чаю с молоком. Но с растительным, поскольку от коровьего отказалась довольно давно.

4. Я не сижу на диетах и не практикую модные системы питания. Никогда не была спортсменкой, честно скажу. И дочки мои, кстати, говорят, что унаследовали этот ген нелюбви к спорту. (Смеется.) Пусть я стройна от природы, с возрастом почувствовала нехватку мышечного тонуса. Начала заниматься дома с тренером. В основном делать упражнения со своим весом, с фитнес-резинкой, мячом, гантелями.

Костюм, By Malene Birger; туфли, Juli Too; серьги, Ultra Vintage Jewelry

5. Не представляю свое утро без йоги и растяжки. Хотя бы 10 минут в день, но регулярно. В планах — освоить технику медитации.

6. В возрасте 15 лет стала блондинкой — перекрасилась сама в домашних условиях. Средства, кажется, купила в супермаркете. Походила пару дней со странными ярко-желтыми волосами и побежала в салон — профессионалы исправили цвет на красивый светлорусый. После этого мы как раз снимали мой первый клип ”Зимний сон“. Все запомнили меня блондинкой, но светлый оттенок довольно быстро надоел, и я перекрасилась в темный. Продюсер, помню, был в шоке.

7. Сейчас цвет моих волос близок к натуральному. Но любое окрашивание портит текстуру, поэтому регулярно наношу маски для глубокого увлажнения, чтобы восстановить здоровый блеск, избавиться от ломкости. После мытья головы использую специальные средства против секущихся кончиков.

Костюм, Genny; корсет, Muse Me; серьги, Ultra Vintage Jewelry

8. Я познакомилась со своим стилистом по волосам Альбиной Троценко, когда мне было 16 лет. И с первой встречи мы, можно сказать, не расстаемся. Все прически на концертах и съемках для меня создает она. Она же занимается окрашиванием, стрижками. Незаменимый человек.

9. У меня есть постоянный визажист — Ксения Левковская. Мы познакомились в день моего 17-летия. Я давала большой концерт в своем родном городе Бугульме, и его записывал один из телеканалов — ради этого Ксению со всей командой программы пригласили из Москвы. Мне так понравился макияж, что с тех пор мы всегда и везде работаем вместе.

10. Два года назад резко, в одночасье, решила сделать каре. Периодически задумываюсь о том, чтобы вернуться к этой длине.

11. Ухаживаю за телом в домашних условиях: люблю скрабы, обязательно использую в душе грубую мочалку и регулярно — увлажняющий лосьон.

Макияж: ухаживающий тональный крем Intensive Serum Foundation SPF 40 (Natural); компактная пудра с эффектом загара Bronzing Powder (Natural); компактная пудра для придания сияния Highlighting Powder (Bronze Glow); устойчивые тени для век Long-Wear Cream Shadow Stick (Golden Bronze); матовая помада для губ Luxe Matte Lip Color (On Fire); карандаш для губ Lip Pencil (Red). Все — Bobbi Brown

12. Качество кожи лица стало намного лучше, когда я научилась правильно ее очищать. Перед сном смываю макияж мицеллярной водой, затем беру специальную силиконовую щеточку, наношу гель или пенку и начинаю тщательно массировать лицо. После использую сыворотку, мне нравится пробовать средства разных брендов. И конечно, завершаю ритуал хорошим увлажняющим кремом.

13. Если говорить о профессиональных процедурах, люблю уколы красоты. Буквально пару лет назад впервые попробовала и оценила эффект. Периодически делаю инъекции ботокса, иногда открываю что-то новое для себя — например, ультразвуковой лифтинг.

14. Считаю, что человек вправе делать со своей внешностью все что хочет. Ни в коем случае никого не осуждаю за кардинальную пластику, у каждого свой выбор. Я к подобным операциям пока не прибегала. Хотя в интернете часто пишут о том, что я делала ринопластику и подтягивала веки. Это не так, поверьте. Быть может, через энное количество лет я к этому приду, но пока не чувствую необходимости. Мне нравится натуральность, тем более сейчас есть столько процедур и средств, которые помогают прекрасно выглядеть без хирургических вмешательств.

Платье, Genny

15. Если хочется полностью расслабиться, насладиться солнцем и океаном, мы летим на Мальдивы. Любим Дубай, но это немного другой отдых — много друзей, постоянные встречи, выходы. Чтобы зарядиться энергией, предпочитаю Европу — Италию, Испанию, Францию. Обожаю часами гулять, смотреть на эту красоту, посещать музеи.

16. Раньше казалось, что яркая помада идет всем, но не мне. В последние годы нравится подчеркивать губы красными матовыми текстурами.

17. Лет до 30 я не пользовалась тональным кремом в обычной жизни, максимум — консилер. Сейчас могу нанести легкий тон, выделить глаза с помощью туши. Со временем меняется мое отношение и к концертному макияжу. Чуть ли не с начала карьеры я обожала smoky eyes. Сейчас нравится подчеркивать красивую кожу: обожаю хайлайтеры и средства с эффектом сияния.

18. На протяжении нескольких лет мой любимый хайлайтер — Bobbi Brown. Недавно я стала другом бренда. Люблю натуральные сияющие оттенки, в палитре марки как раз такие. В палетках теней можно найти и нюдовые цвета на каждый день, и теплые бронзовые — на вечер. Нравится, что средства не меняют внешность до неузнаваемости, а подчеркивают достоинства.

Макияж: ухаживающий тональный крем Intensive Serum Foundation SPF 40 (Natural); компактная пудра с эффектом загара Bronzing Powder (Natural); компактная пудра для придания сияния Highlighting Powder (Bronze Glow); устойчивые тени для век Long-Wear Cream Shadow Stick (Golden Bronze); палетка теней для век Golden Illusion Eye Shadow Palette; тени для век Luxe Eye Shadow (Moonstone); матовая помада для губ Luxe Matte Lip Color (Burnt Cherry). Все — Bobbi Brown

19. Дочки с малых лет наблюдали за тем, как я готовлюсь к выступлениям. Само собой, им хотелось попробовать мамину косметику, но у каждой это желание проявлялось в разной степени. Старшая дочь, Сафина, спокойно относилась к средствам макияжа. Сейчас ей 15, и только недавно она начала подкрашивать ресницы. У Сафины другие приоритеты — она интересуется наукой и медициной. А младшая, Микелла, максимально творческий человек: с 10 лет выступает, участвует в съемках. Смотрит тьюториалы и сама делает очень красивый мейк. В разумных пределах я ей это разрешаю.

20. Дочки следят за фигурой, но я не позволяю им сидеть на диетах, акцентирую внимание на правильном питании. Стараюсь донести до них, что нужно думать о здоровье, а не о навязанных стандартах красоты.

Костюм, By Malene Birger; колье, Ultra Vintage Jewelry

СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ МАКИЯЖЕ

1. Палетка теней для век Golden Illusion Eye Shadow Palette. 2. Устойчивые тени для век Long-Wear Cream Shadow Stick (Golden Bronze). 3. Ухаживающий тональный крем Intensive Serum Foundation SPF 40 (Natural). 4. Компактная пудра для придания сияния Highlighting Powder (Bronze Glow). 5. Тени для век Luxe Eye Shadow (Moonstone). 6. Помада для губ Luxe Lip Color (Pink Nude). 7. Карандаш для губ Lip Pencil (Cocoa). 8. Карандаш для губ Lip Pencil (Red). 9. Матовая помада для губ Luxe Matte Lip Color (Burnt Cherry). 10. Матовая помада для губ Luxe Matte Lip Color (On Fire). 11. Компактная пудра с эффектом загара Bronzing Powder (Natural). Все — Bobbi Brown. Продукты представлены в сети магазинов «Рив Гош» (rivegauche.ru; tsvetnoy.com)

Интервью, продюсирование: Анна Федюнина

Фото: Дмитрий Шуклин

Стиль: Мария Колосова

Макияж: Ксения Левковская, Ольга Бугаенко/Bobbi Brown

Прически: Альбина Троценко

Ассистент стилиста: Хабиб Сулейманов

Ассистент фотографа: Илья Комаровских

Благодарим музыкальное бистро Well Well за помощь в организации съемки