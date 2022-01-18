Алиса Боха, MONOCHROME: о знаковых коллаборациях, тренде на экологичность и планах покорить Европу

Как марка переживает пандемию – сказалась ли эпидемиологическая ситуация на уровне продаж?

Мода – это живой организм. И то, насколько правильно встроены процессы и климат внутри модного бренда, влияет на его адаптацию к любого рода катаклизмам. За последние два пандемийных года мы выросли кратно, и этому есть множество объяснений. Давайте откатимся назад и вспомним, как развивались события в 2020 году, это важно: в самом начале никто из нас не знал, чего ждать, насколько опасен вирус. В СМИ обсуждались даже такие вещи как комендантские часы, блокпосты и ввод военных, люди скупали продукты в магазинах. Все было очень похоже на сюжет фильма-катастрофы. Тогда же на федеральном уровне страны начали вводить общенациональные локдауны. Никто не мог сказать, как долго они продлятся и что будет дальше. Разумеется, бизнес начал страдать. И главная ошибка, которую сделал почти весь российский бизнес – он начал спасать свой собственный капитал. Бренды моментально начали устраивать распродажи, акции, привлекать покупателей заманчивыми предложениями. Мы же в MONOCHROME никогда не рассматривали бренд, как бизнес, и нашим главным капиталом, нашим основным активом всегда были люди. Мы сказали себе: мы можем позволить себе потерять деньги, мы даже можем позволить себе разориться. Но чего мы НЕ можем себе позволить, это потерять доверие нашей аудитории, потому что его невозможно будет восстановить. И мы публично обратились к людям с призывом не покупать у нас вещи, если в этом нет необходимости. Мы пообещали им, что с нами все будет хорошо, что нас не нужно “спасать”, что им стоит позаботиться о себе и своих близких. Нашим сотрудникам мы гарантировали ежемесячную выплату среднего заработка до тех пор, пока не закончится локдаун или у нас не закончатся деньги. Мы считаем, что именно это волевое решение дало нам невероятный потенциал для будущего роста. Более того, это позволило нам расти с чистой совестью и в тесной связи с нашими сотрудниками, нашими покупателями.

Несмотря на пандемию, вам удалось открыть второй флагманский магазин. Его концепция схожа с первым?

Да, совершенно верно, мы открылись в Столешниковом переулке. Эта локация является одной из самых значимых для российской моды. Наши соседи – Gucci, Dior, Hermes, LV, Prada, Cartier. Это исключительно имиджевый и репутационный ход. Мы очень любим наш магазин на Малой Никитской и никуда оттуда не денемся, но нам очень хотелось создать совершенно новое пространство, дать нашим покупателям новый опыт, показать им, как сильно мы выросли с момента запуска первого оффлайн-магазина, уверены, им это важно, ведь именно с их поддержкой и вниманием это стало возможно. Это наша благодарность. Помимо прочего, у нас есть довольно много сложных и эксклюзивных наработок, которые не вписывались в формат нашего онлайн-магазина и не могли быть должным образом представлены в стенах небольшого оффлайн-магазина на Никитской. С появлением “желтых витрин” на Столешке это стало возможным.

В последнее время MONOCHROME выпускал немало коллабораций, расскажите о самых ярких.

Сложно выделить что-то одно, все коллаборации абсолютно разные по направлениям, но, безусловно, есть любимчики и объекты особой гордости. Среди главных, конечно же, сотрудничество с международными брендами, такими как Reebok и Pantone. Особенно воодушевляет, что наше сотрудничество переросло в формат постоянного партнерства, и мы развиваем наши отношения уже не первый год. Одной из самых ярких и неожиданных коллабораций в 2021 году стало сотрудничество с киностудией “Союзмульфильм”. Нам будто удалось вернуться в наше счастливое детство и поиграть с нашими любимыми героями, дать им собственные смыслы. Нельзя не выделить и G-Shock, в этом году совместно с японским брендом мы выпустили полноценную самостоятельную модель часов на базе культового корпуса 1983 года – года рождения основательницы и главного дизайнера бренда Алисы Боха. Во всем есть скрытые смыслы и особый трепет.

Вы стали еще больше ориентировать бренд на экологичность, в чем это проявляется?

Это абсолютно естественный процесс. Сложно оставаться вне этой повестки, а с нашими возможностями мы можем действительно эффективно и последовательно внедрять экологические инициативы. Уже сейчас мы реализовали и активно развиваем серию ORGANIC, целиком созданную из органических и вторично-переработанных материалов. Мы реализовали программу REUNION, в рамках которой предоставляем единовременную скидку на покупку изделий в обмен на сданную нам бывшую в употреблении вещь. Впоследствии эти изделия сортируются по типам материалов, к ним прибавляются производственные выпады, и все это мы передаем в переработку, замыкая жизненный цикл изделий на себе.

Расскажите подробнее о линии ORGANIC – кому пришла идея ее создания, и планируете ли вы привести все изделия к органическим?

В перспективе двух лет мы планируем перевести до 80% выпускаемой нами продукции на органические и ресайкл-материалы. И важно понимать, что это не популизм или цифра, взятая с потолка, а более чем прогнозируемая величина. У нас прекрасно настроен учет и планирование, мы знаем, в какую сторону будет развиваться дизайн наших коллекций в перспективе 3-5 лет, что позволяет нам ставить перед собой амбициозные цели и задачи. Однако мы понимаем, что индустрия в целом еще не готова к полному переходу на экологичность. Тут важно не заниматься болтовней, а последовательно и осторожно внедрять инициативы, проверять их в действии и развивать. Процесс не быстрый, но единственно верный.

Алиса Боха и Николай БогдановичВаша семья старается вести экологичный образ жизни?

Мы стараемся вести экологичный образ жизни на сколько это возможно в современном мире и в российской действительности в целом. Мы учим детей бережно относиться к природе, мы не покупаем лишнего, стараемся носить качественную одежду, и она переходит от старшей дочери к младшей. Плюс, жизнь за городом позволяет демонстрировать им заботу об окружающей среде через взаимодействие с собственным садом. Но, главное, они видят продукты нашей деятельности, они прекрасно знают, чем занимаются мама и папа, впитывают наш подход и совершенно точно это будет базой в их будущих начинаниях. Будущее за нашими детьми. Важно дать им хорошее воспитание и личным примером прививать правильные ценности.

Какие 3 новинки – ваш личный must have на этот холодный сезон?

Безусловно, пуховики из коллаборации с Reebok, кардиган GIPSY в цвете Very Peri и, пожалуй, худи в цвете KASA из органической линейки. Но сложно быть объективным в этом выборе, ведь все наши коллекции создаются исходя из того, какие вещи хотим носить лично мы.

Есть ли в планах выход на международный рынок?

Разумеется. И мы открыто говорим, что именно выход на международный рынок является одним из наших главных упущений за последний год. У нас была возможность заявить о себе громко и красиво, мы уже зарегистрировали товарные знаки в тех странах, где мы планируем работать, продумали логистическую цепочку, стратегию, но последний шаг пока не сделан. Что ж, у нас для этого есть весь 2022 год. Так что пожелаем себе решительности в будущем году.