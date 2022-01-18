В российском СИЗО, где сидят украинские политзаключенные, произошла вспышка коронавируса и чесотки — Денисова

Омбудсмен, ссылаясь на информацию адвоката украинцев, отметила, что причиной болезней стало нарушение санитарных норм.

“Впрочем, обращения остаются без соответствующего реагирования. Кроме того, от адвокатов постоянно получаю информацию о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья”, – сказала Денисова.

Она добавила, что такие действия являются грубым нарушением международных правил поведения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН (ЭКОСОС).

“Обращаюсь к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой оказать соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и подкомитета ООН по вопросам предотвращения пыток от 25 марта 2020 года, а также профессиональную врачебную помощь, в соответствии с положениями стандартных правил поведения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН и закона РФ №323-Ф3 “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”, – написала омбудсмен.

Денисова также обратила внимание на то, что поддержка граждан Украины со стороны международного сообщества и усиление давления на страну-оккупанта РФ являются крайне важными для освобождения всех украинских политзаключенных.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/468892521258692

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 16 апреля 2020 года. Боевики “ЛНР” передали Украине 11 граждан, а забрали четырех. По данным сепаратистских СМИ, еще четыре человека, которых Украина должна была передать боевикам, отказались от обмена.

12 января Денисова сообщила, что в России и оккупированном Крыму по политическим и религиозно мотивированным обвинениям преследуют 130 граждан Украины. 121 человек находится в заключении, из них 15 – во временно оккупированном Крыму, 106 – на территории РФ, еще девятерых лишили права на свободу передвижения. 76 человек уже осуждены на длительные сроки, остальные 45 находятся под судом и следствием.

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