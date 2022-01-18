 

“Дождь” удалил из эфира слова Яценюка, что “Путин начал проповедовать идеологию нового русского фашизма”

18.01.2022, 23:26, Новости дня
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18 января в эфире “Дождя” вышло интервью с Яценюком. Его спрашивали, в частности, о ситуации вокруг пятого президента Петра Порошенко. Также он обсуждал агрессию России против Украины и возможность полномасштабного вторжения РФ.

По словам Лаппо, канал удалил из интервью слова Яценюка о том, что “Путин начал в последнее время проповедовать идеологию нового российского фашизма”.

Также в эфир не попала фраза Яценюка: “Русское руководство возглавило новый русский национал-фашизм”.

“Считаем, что фрагмент о фашистской сущности деятельности российского руководства принципиально важен, особенно, на фоне планов Путина по агрессии против Украины и нарастанию эскалации, когда Украине грозит стотысячная российская армия на ее границах”, – отметила Лаппо и опубликовала вырезанный фрагмент интервью.

https://www.facebook.com/lappo.olgaa/videos/630227881557482/

Контекст:

Яценюк был премьер-министром Украины с февраля 2014 года по апрель 2016-го.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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