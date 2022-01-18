 

Время Дельтакрона

18.01.2022, 23:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Открытие от Физраствора в «Новой газете».

Обнаруженный на Кипре вирус Дельтакрон, который сначала признали случайностью и даже ошибкой ученых при смешивании образцов коронавирусов «дельта» и «омикрон», был наконец-то изучен специалистами Физраствора. Вот как он выглядит под микроскопом.

ОТ РЕДАКЦИИ

Физраствор — фабрика изображений и творчества. Фабрика выпускает сообщения. Это высказывания художников о том, что происходит в мире. Работники фабрики часто видят в реальности все нереальное, неочевидное и необъяснимое. Поэтому из их сообщений ясно только то, что что-то пошло не так. Это знание не обещает зрителю ничего безопасного, привычного и комфортного, зато побуждает к наблюдательности, вдумчивости и саморазвитию.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Налоговая Ленобласти предложила девушкам сдать бывших ухажеров, уклоняющихся от уплаты налогов

16.02 / Врач-невролог Шахнович рассказал, как предотвратить деменцию

03.09 / Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми готовятся к переезду

22.06 / Врач Жито назвал опасные осложнения при мигрени

16.11 / Прохор Шаляпин: «Двоюродная бабушка просила переписать на нее все мое имущество»

31.08 / Учёные: Тихоходки движутся также, как и членистоногие

22.01 / Астрономы произвели расчет глубины самого большого моря на Титане

29.06 / Мнение: Куда делись единицы, пятёрки за вакцинацию и почему в школе не учат тайм-менеджменту

03.11 / Цены просто ураган

26.05 / Кокетливо и женственно: романтичные тренды лета, которые разнообразят гардероб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика