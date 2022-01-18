ВС РФ взяли сирийский порт Латакия под круглосуточную охрану

Командование российской авиабазы Хмеймим по просьбе сирийских властей организовало круглосуточное патрулирование морского порта Латакия в связи с угрозой терактов, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

«В соответствии с обращением сирийских властей командованием российской авиационной базы Хмеймим организовано круглосуточное патрулирование морского порта и прилегающей к нему территории города Латакия подразделениями военной полиции с использованием бронеавтомобилей «Патруль» и «Тигр». Движение подразделений с воздуха контролируется беспилотными летательными аппаратами ВКС России», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Журавлев пояснил, что, согласно информации сирийских органов безопасности, диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации планируют теракты в портах Тартус и Латакия.

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в России).

Ранее во вторник постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что крымские порты могут стать главными южными морскими воротами РФ в рамках развития торгово-экономических отношений с Сирией.