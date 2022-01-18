 

Звездная вещь: где найти рождественский свитер, как у олимпийского чемпиона Тома Дейли

18.01.2022, 22:54, Разное
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На этот раз герой не просто порадовал “луком”, но и сам его создал. Речь идет об олимпийском чемпионе, британском прыгуне в воду Томе Дейли. На прошлых Играх в Токио он прославился в соцсетях после того, как фотографы случайно застали его за вязанием. Свое хобби спортсмен превратил в бизнес, и теперь выпускает забавные свитеры, кардиганы, жилеты и шарфы под маркой Made With Love by Tom Daley. В одном из таких он позировал в Instagram, зарядив подписчиков рождественским настроением. Яркий джемпер ручной работы украшен изображением елки, носить его могут как мужчины, так и женщины. Помимо самих изделий, бренд предлагает наборы для вязания и лекала, с помощью которых можно легко повторить понравившиеся модели.

Яркий рождественский свитер, как у олимпийского чемпиона, обойдется примерно в 10 тысяч рублей. Приобрести пряжу для изделия можно на сайте Тома – bytomdaley.com.



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