Ким Кардашьян о Канье Уэсте: “Он всегда будет меня вдохновлять”

Ким Кардашьян, которая накануне представила коллаборацию своего бренда Skims с маркой Fendi, рассказала об истории сотрудничества в новом интервью. Все началось с дружбы с арт-директором женского направления Fendi Кимом Джонсом, который рассказал Кардашьян, в каком восторге сотрудницы его офиса от ее бренда нижнего белья.

В разговоре с журналистом Ким призналась, что ее день расписан по минутам, и будучи последние 15 лет медийной персоной, свободное время она предпочитает проводить дома. В это легко поверить, ведь свой последний 41-й день рождения звезда встретила дома с детьми, отказавшись от шумной вечеринки.

Мои дни расписаны по минутам. Если мне надо отдохнуть от детей, я закрываюсь в своем кабинете и учусь (Кардашьян собирается получить диплом юриста – прим. ред.). При этом я постоянно занимаюсь собой, а также своим бизнесом, участвую в собраниях, обсуждая ткани и фурнитуру для своего модного бренда. Мои дни максимально наполнены. А так я люблю быть дома, и выходные всегда провожу дома, – призналась Ким изданию WSJ.

Кардашьян, хоть и позирует с алкогольными напитками в своем Instagram, в реальной жизни почти не пьет. Ким рассказала, что не любит пьяных, а сама не терпит состояние потери контроля.

Мне никогда не нравились пьяные люди. Мне не нравится и самой терять контроль. Мне надо точно понимать, что происходит. Я не пошла в колледж именно из-за постоянных вечеринок, – сказала Кардашьян.

В разговоре Ким также упомянула Канье Уэста, который недавно официально сменил имя. Мужа, с которым Ким рассталась зимой, она вспомнила, говоря о своем косметическом бренде KKW Beauty, деятельность которого временно приостановлена. Как сказала Кардашьян, она сделала это как раз по совету Канье.

Он сказал мне, что у меня слишком много брендов. А я действительно хочу сделать что-то новое в косметологии… – сказала Кардашьян.

Несмотря на расставание, Ким и Канье продолжают оставаться не только близкими людьми и совместно воспитывать своих четверых детей, но и деловыми партнерами, ведь Уэст владеет долей в Skims, а его команда принимает непосредственное участие в работе модного бренда.

Думаю, ему нравится процесс, – сказала Ким, и добавила, – Канье всегда будет вдохновлять меня.

Напомним, о намерении расстаться Ким Канье сообщили в феврале этого года. Сначала Ким и Канье, не имея никаких финансовых претензий друг к другу, собирались разводиться мирно. Но в середине апреля, продолжая носить обручальное кольцо, Канье Уэст выступил с официальным прошением в ответ на заявление своей супруги, в котором хочет добиться совместной опеки над четырьмя детьми, а спустя месяц в беседе с друзьями и вовсе назвал Ким “худшей женой”. Впрочем, уже в августе Ким поддержала Канье на презентации его долгожданного 10-го студийного альбома Donda в Чикаго.

Ким Кардашьян и Канье Уэст