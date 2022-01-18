 

В 2021 году от рака скончалось больше украинцев, чем от COVID-19 – данные Госстата

18.01.2022, 22:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Классу “злокачественные новообразования” соответствуют 61 518 смертей, а классу “COVID-19, вирус идентифицированный” – 54 016.

Больше всего украинцев скончались за 10 месяцев 2021 года от ишемической болезни сердца (242 239) и цереброваскулярных болезней, то есть заболеваний головного мозга, связанных с кровообращением (67 064).

Всего за указанный период в Украине скончались, по данным Госстата, более 562 тыс. человек.

Согласно информации, опубликованной (.doc) ведомством 18 января 2022 года, в 2021 году с учетом ноября в стране зафиксировано уже 650 тыс. смертей.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 18 января 2022 года в Украине подтвердили почти 3,8 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 98,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 3,6 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / В Минобороны заявили о возможности задействовать российских военных в Афганистане

17.01 / ABC News – цены на шоколад могут резко взлететь из-за плохого урожая какао

21.04 / Смешко: Из-за российской агрессии Украина получила фундаментальный опыт

22.11 / Марка Kia не планирует отказываться от модели Stinger

01.03 / В США признали провал истребителей F-35

23.12 / Митингующие предприниматели пришли ко Дворцу “Украина” перед концертом “Квартала 95”. В центр Киева стянули силовиков

19.08 / Замана: Прокуроры направили Януковичу в Россию документ с информацией ограниченного доступа. Его не лишили допуска к гостайне?

25.08 / Госсекретарь Помпео: визит в Судан

29.01 / Зеленский одобрил закон об ускоренной госрегистрации вакцин от COVID-19

12.02 / ЕС заявил о праве Украины на «защиту» при закрытии Киевом телеканалов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика