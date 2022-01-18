 

Украина обустраивает на границе с Беларусью вертолетные площадки для перебрасывания резервов при необходимости

18.01.2022, 22:42, Новости дня
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В ведомстве напомнили, что еще с начала ноября на украинско-белорусской границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп пограничников. Они устанавливают разного рода заграждения, работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативный переброс резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке.

С начала миграционного кризиса для обустройства границы Украины уже привлечено около 4630 бухт спирально-линейных заграждений. При этом 2460 бухт пограничники изготовили на собственных мощностях. 

“Уже сегодня пограничники способны самостоятельно производить ежесуточные заграждения, позволяющие обустроить участок границы протяженностью до 3 км”, – добавили в ГПСУ.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но и в организации потоков нелегальной миграции.

Украина в связи с миграционным кризисом стала укреплять границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов. В Совете нацбезопасности и обороны в ноябре предупредили, что нелегалов из Беларуси могут дезинформировать и направить на границу с Украиной.

На украинско-белорусской границе вечером 23 ноября началась специальная операция “Полесье”, в которой принимают участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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