В Черниговской области в результате пожара погибли четыре человека, трое из них дети – ГСЧС

Сообщение о возгорании спасатели получили в 16.44 и отправились на место происшествия.

“К этому времени крыша и комнаты внутри дома были полностью охвачены пламенем. […] Во время тушения в доме были найдены тела жены хозяина 1973 года рождения и троих детей: мальчика и девочки 2017 года рождения и мальчика 2019 года рождения”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что менее чем через час пожар локализовали на площади 56 м², а в 18.48 – ликвидировали.

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