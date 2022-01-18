 

В Черниговской области в результате пожара погибли четыре человека, трое из них дети – ГСЧС

18.01.2022, 22:42, Новости дня
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Сообщение о возгорании спасатели получили в 16.44 и отправились на место происшествия.

“К этому времени крыша и комнаты внутри дома были полностью охвачены пламенем. […] Во время тушения в доме были найдены тела жены хозяина 1973 года рождения и троих детей: мальчика и девочки 2017 года рождения и мальчика 2019 года рождения”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что менее чем через час пожар локализовали на площади 56 м², а в 18.48 – ликвидировали.

https://www.facebook.com/MNSCHERNIGIV/posts/4578071762318956

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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