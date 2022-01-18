 

Госдума приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

18.01.2022, 22:38, Разное
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Государственная дума сразу во втором и третьем чтениях единогласно приняла законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей», — написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак 10 сентября прошлого года. Поправки предлагается внести в статьи «Изнасилование» (ст. 131 УК) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК). Согласно действующему законодательству, пожизненное заключение грозит лишь педофилам-рецидивистам за изнасилование детей младше 14 лет.

Как следует из документов, опубликованных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, поправками предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Также пожизненное заключение будет грозить тем, кто совершил преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также если преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

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Володин сообщил, что, помимо этого, обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств: если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком, несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего, а также осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Эти инициативы рассмотрят на Совете Думы 7 февраля.

Ранее, 4 января, в Костроме нашли тело пятилетней девочки, которая за несколько часов до этого пропала. В ее убийстве подозревают двоих мужчин, ранее судимых, в том числе и за сексуальное насилие. После этого Володин пообещал, что закон об ужесточении наказания для педофилов будет принят в январе.

Источник: Новая газета



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