«Являюсь пенсионером, никуда не уезжал»

Нурсултан Назарбаев появился на публике впервые с начала протестов в Казахстане.

Первый президент Казахстана (носит статус Елбасы — лидера нации) Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов в стране выступил с обращением к нации. Видео обращения опубликовано на его официальном YouTube-канале.

Он заявил, что январские протесты и беспорядки в стране стали «атакой на Казахстан» с целью разрушить «устои государства». Назарбаев также призвал беречь независимость страны и дождаться результатов следствия по делам о погромах и убийствах в ходе протестов.

«В связи с публикациями в средствах массовой информации сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор

являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал»,

— ответил Назарбаев на спекуляции по поводу его местонахождения.

Ранее различные источники, включая британскую газету Guardian, сообщали, что Назарбаев либо переехал в Китай, либо остается в столице Казахстана Нур-Султане и ведет ожесточенные переговоры с Токаевым.

«Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии «Nur Otan». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — ответил на это первый президент республики.

Издание Guardian со ссылкой на источники ранее писало, что Токаев использует репрессивные меры и пытается лишить власти своего предшественника и его семью. По версии собеседников газеты, в стране идет раздел активов и доходов между семьей Назарбаева и Токаевым.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за повышения цен на газ. Они быстро распространились по всей стране и переросли в силовые столкновения. Самые ожесточенные стычки шли в бывшей столице страны Алматы. В уличных боях только по официальным данным погибли 225 человек и пострадали 4578.

Правительство Казахстана ушло в отставку, президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны, а затем возглавил Совет безопасности, председателем которого ранее был Назарбаев.

6 января в страну прибыл миротворческий контингент ОДКБ по просьбе президента Токаева. 13 января после завершения миссии страны начали вывод войск, через два дня военные покинули Казахстан.

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За это время сам Назарбаев ни разу не появлялся на публике, о его судьбе ничего не было известно. Токаев же на фоне беспорядков начал увольнять родственников и приближенных Назарбаева из госструктур.

Племянник Назарбаева Самат Абиш был уволен с должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ). Также ушел в отставку зять экс-президента, глава национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев.

Ранее со своих постов ушли председатель правления АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов (муж младшей дочери Назарабаева) и председатель правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев (муж старшей дочери Назарбаева Дариги).

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