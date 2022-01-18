Планируют отметить торжество тихо и по-семейному: дочь Иосифа Пригожина выходит замуж

Старшей дочери продюсера Иосифа Пригожина Данае 4 марта исполнится двадцать пять лет. Ровно за сутки до своего дня рождения девушка пойдет под венец с парнем, с которым встречается вот уже два года. Вот что рассказала о предстоящем мероприятии невеста.

Настойчивый кавалер

Даная рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Евгения на Новый год. По словам девушки, парень долго и настойчиво ее добивался и в итоге все же смог растопить сердце красавицы. Дочь продюсера согласилась выйти замуж.

Изначально она хотела только расписаться и не устраивать пафосного торжества. Невеста даже не планировала надевать белое платье. Однако теперь она не уверена в своем решении. Возможно, девушка отдаст предпочтение традиционному наряду. Что касается свадьбы, то она обязательно состоится. На празднике будут присутствовать пятьдесят человек – самые близкие для невесты и жениха люди.

Даная по-прежнему не показывает своего избранника широкой аудитории и не рассказывает о сфере его деятельности. Известно только то, что он не из сферы шоу-бизнеса. Поскольку Евгений не является публичной персоной, то дочь продюсера не уверена, что опубликует их совместные фото со свадьбы. Даная подчеркивает, что не хочет выставлять напоказ свою личную жизнь.