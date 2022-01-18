Цветы в доме для привлечения удачи во всем: как получить от них максимум пользы по фэншуй

Нарисованные на фарфоре, вышитые на шелковых одеждах, вплетенные в ковры и выгравированные на нефрите — цветы удачи можно найти повсюду в Китае, куда бы вы ни повернулись. Эти растения выбраны намеренно. Нужно заметить, что цветы по фэншуй не только украшают ваше пространство, но и наполняют его энергией.

Сезонные цветы, которые означают удачу

Яркие, свежие растения влияют на поток энергии ци, жизненной силы, а также увеличивают удачу и защищают от негативных последствий.

Цветы четырех времен года были предметом искусства и поэзии династии Мин. Давайте их рассмотрим:

Весна. И орхидея, и пион олицетворяют любовь, плодородие, удачу и успех. Лето. Лотос олицетворяет настойчивость, красоту и просветление. Осень. Хризантема олицетворяет оптимизм. Зима. Цветущие ветки сливы, распустившиеся на фоне снега, символизируют благополучие и большую удачу.

Орхидеи

Орхидеи более духовны, чем пышные пионы, они принадлежат высшим чакрам. Орхидеи означают чистоту и плодородие. Они способствуют успеху в карьере. Поставьте веточку с фиолетовыми цветами в своем домашнем офисе, в комнате для медитации или в гостиной для благодати, гармонии и прогресса.

Пионы

Пионы символизируют новую любовь и возрождение отношений. Пушистые розовые цветы подходят для вашей спальни или зоны любви/отношений в вашем пространстве. Помните, что розовый — это цвет сердца. Более глубокие красные помогут вывести отношения на ступеньку выше.

Лотос

В буддизме есть поговорка, которая прекрасно описывает чудесное появление цветка лотоса: «Нет грязи, нет лотоса». Лотос укореняется в иле на дне пруда и выпускает на свет чистый, изысканный цветок. Это метафора о пути человека к просветлению.

Цветок лотоса считается священным во многих азиатских культурах. Ему приписывают дарование идеального мира и гармонии в вашем доме. Если вы поместите данное растение или водное сооружение, такое как пруд с лотосами, у входа в свой дом, цветок привлечет огромное количество положительной ци и напомнит вам о важности стремления к свету или совершенству.

Хризантемы

Хризантемы сигнализируют о вашей уравновешенной и легкой успешной жизни. Их ценят во всей Азии. Ярко-желтый — это чистый солнечный свет. Такие цветы помогут воплотить ваши мечты в жизнь. Их следует располагать в спальне или местах общего пользования вашего дома. Пусть соседи увидят их. Поставьте большие горшки с на окне, чтобы они тоже могли разделить хорошее настроение и удачу.

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Цветущие ветки сливы

Цветущие ветки сливы, вишни, кизила и персика относятся к области вашего здоровья, потому что они являются символами чистоты и исцеления. Часто эти ветки цветут в холодную, зимнюю погоду. Это свидетельствует об их прочности и выносливости.

Цветущие ветки являются любимыми украшениями для празднования китайского Нового года, поскольку собирают положительную ци. Они не только приносят крепкое здоровье, но и притягивают удачу в долгосрочной перспективе.

Подметим, что все цветы обладают энергетическими свойствами, и вы можете найти своих фаворитов, которые помогут благословить ваше пространство на удачу.

Магнолии

Магнолии, особенно белые цветы, означают любовь и чистоту, они притягивают процветание. Поставьте горшок с ними в своей гостиной или комнате для медитации.

Лилии

Лилии — это успокаивающие, умиротворяющие и счастливые растения, которые также украшают общественные зоны дома, такие как гостиная, столовая или прихожая, а также более приватную зону для медитации. Китайская пословица гласит: «Когда у вас останется всего две копейки, купите на одну буханку хлеба, а на другую — лилию». Отдельный цветок или большое их количество опьяняют и поднимают настроение.

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Гортензии

Гортензии особенно хорошо работают в сфере творчества. Расставьте их по всему дому летом, чтобы запечатлеть беззаботную радость сезона.

Луковичные цветы

Нарциссы и другие луковичные цветы — благоприятные подарки для близких на Лунный Новый год, потому что они обладают сильным потенциалом. Поставьте горшок с белым нарциссом в зоне своей карьеры, чтобы привлечь внимание к своему таланту и упорному труду. Желтые нарциссы, еще один луковичный цветок, добавляют нотку оптимизма и бодрости. Карьерный успех так же неизбежен, как цветение луковиц, когда вы украшаете пространство нарциссами.

Оптимизация цветов на удачу

Цветущие растения могут помочь привлечь удачу. Умирающие, засохшие или поврежденные цветы являются хранилищами застойной, нездоровой энергии. Поэтому, чтобы они приносили удачу, необходимо придерживаться следующих правил:

Своевременно обрезайте и заменяйте любые мертвые цветы, чтобы поддерживать положительную ци в вашем доме или офисе. Выбирайте качественные искусственные цветы, а не сухоцветы. Засушенные растения высохли, они безжизненны, в то время как красивые искусственные передают дух цветка на пике его цветения. Обрежьте шипы с цветов, таких как розы, прежде чем выставлять их напоказ. Шипы могут цепляться за энергию и препятствовать ее гармоничному течению в пространстве.

Цветение на удачу по фэншуй

Работать с цветами и принципами фэншуй легко, если руководствоваться здравым смыслом. Если вам нужен романтический партнер, размещайте пионы группами по два, а не соло. Помните, что красный — это цвет процветания, а также заряд энергии для запуска предприятия или отношений. Розовый оттенок мягче и нежнее. Держите растения в хорошем состоянии, чтобы они были идеальными, красивыми и поднимали настроение. Соберите кучу ярких цветов для максимального эффекта.