 

Белый дом заявил о планах РФ эвакуировать семьи дипломатов с Украины

18.01.2022, 22:18, Новости дня
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Соединенные Штаты имеют информацию о том, что РФ якобы готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов с территории Украины в конце декабря – начале января.

«Что касается решения <…> эвакуировать <…> сотрудников из их посольства, то у нас есть информация, которая свидетельствует о том, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из российского посольства на Украине в конце декабря [2021 года] и начале января [2022 года]», – приводит слова пресс-секретаря Белого дома ТАСС.

«У нас нет оценки относительно того, зачем [это делалось], а также значения этого», – сообщила Псаки. «Мы, конечно же, советовали бы вам обратиться к ним (российской стороне) по поводу дополнительных деталей того, какое они приняли решение», – сказала представитель Белого дома.

Ранее высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам в двух российских консульствах якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В МИД заявили, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.

В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес РФ в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



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