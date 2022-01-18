Дженнифер Энистон о материнстве, браке и нежелании быть в роли жертвы

Дженнифер Энистон появилась на обложке нового номера журнала The Hollywood Reporter и в большом интервью ответила на самые разные вопросы. 52-летняя актриса рассказала и о том, какие чувства испытала на съемках спецвыпуска сериала “Друзья”, и как относится к слухам о себе, что думает о браке и о детях, почему у нее никогда не было публичных срывов и почему она, например, “ни разу не брила публично голову”. Все самое интересное мы собрали ниже в цитатах.

О воссоединении “Друзей”

Путешествовать во времени трудно. Я думаю, что мы все еще были наивными, соглашаясь на это и рассуждая: Это же будет весело?! Они построили декорации в точности такими, какими они были. Это просто застало меня врасплох, потому что я думала: “О, привет, прошлое, помнишь меня? Как мы думали, что весь мир перед нами, и жизнь будет просто великолепной, а потом переживали, возможно, самое трудное время в своей жизни?

Дженнифер Энистон на обложке The Hollywood Reporter

О повторных браках

Это такой двойной стандарт: мужчины могут жениться сколько угодно раз, они могут жениться на более молодых женщинах в возрасте от 20 до 30 лет. Женщинам это не разрешается… Мне кажется, что если ты делаешь то, что делаешь достаточно хорошо, ты должен уметь это делать. А если нет, вероятно, тебе больше не стоит пытаться.

О слухах о себе

Раньше я воспринимала все это очень близко к сердцу. Когда люди распускали слухи о моей беременности или говорили, что я предпочла карьеру материнству, мне было обидно. Они ведь понятия не имеют, что происходит со мной лично, ничего не знают обо мне с медицинской точки зрения. Они вообще ничего не знают… То, что тогда таблоиды и СМИ делали с личной жизнью людей, делают сейчас обычные люди. Хотя я так давно не видела таблоидов. Я еще жду близнецов? Стану ли я чудо-матерью в 52 года?

Дженнифер Энистон

О публичных срывах

Меня всегда поддерживали позитивные люди. Я выросла, наблюдая, как кто-то (покойная мать Энистон) удобно чувствует себя в роли жертвы, и мне не нравилось, как это выглядело. Я знала, что этот человека показывает мне пример, которому я никогда не хотела следовать и я никогда не буду такой. Я думаю, что это токсично, и это разрушает твой внутренний мир и твою душу. У меня был выбор: либо я сдамся и буду жить под одеялом, либо я выйду на улицу, найду творческий выход и буду процветать, и это именно то, что я сделала.