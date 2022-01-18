“Дикая роза”, “Во имя любви”, “Клон”: как изменились героини сериалов нашего детства

Вероника Кастро (“Богатые тоже плачут”, “Дикая Роза”)

Сериал “Богатые тоже плачут”– второй латиноамериканский сериал, который начали показывать еще в СССР. История бедной девушки Марианны Вильяреаль быстро стала телехитом, а Вероника Кастро – кумиром миллионов женщин на постсоветском пространстве. В 1994 году на канале ОРТ вышел сериал “Дикая Роза” с Вероникой, который был также популярен. Сейчас Веронике 59 лет, она живет в Мексике, а на ее страницу в Instagram подписано порядка 1 миллиона человек. Кастро никогда не была замужем, но воспитывает двоих сыновей – Кристиана и Мишеля. В начале 2000-х Вероника ушла из кино и предпочитала помогать с карьерой сыновьям. В 2018 году она вернулась на экраны с большим проектом для Netflix – шоу “Дом Цветов”, где сыграла одну из главных ролей. Его даже решили продлить на несколько сезонов, однако в 2019 году Вероника заявила о завершении карьеры.

Вероника Кастро сейчас Кадр из сериала “Дикая Роза”

Лусия Мендес (“Никто, кроме тебя”, “Мариелена”)

Эффектная мексиканка с дипломом филолога прославилась как актриса и певица. Наибольшую известность Мендес принесла роль в теленовелле “Никто, кроме тебя”, а заглавная песня в ее исполнении “Corazón de piedra” даже была номинирована на Грэмми. В 1994 году она снималась в сериале “Мариелена” в США. История скромной девушки, которая становится любовницей своего босса, гремела по обе стороны Атлантики. В жизни самой Лусии тоже гремели страсти: она дважды была замужем, но оба брака были недолгими. У Лусии есть сын Педро, а в 2020 году она впервые стала бабушкой. После “Мариелены” у Мендес не было крупных и удачных проектов. Ее музыкальная карьера сложилась гораздо лучше: Лусия до сих пор поет и гастролирует. Она также выпускает линию косметических средств для возрастной кожи и духи под своим именем. Мендес 66 лет, но возраст не мешает ей активно сниматься, петь, а в прошлом году Лусия запустила собственное шоу на YouTube.

Кадр из сериала “Мариелена” Лусия с внучкой

Андреа Дель Бока (“Антонелла”, “Черная жемчужина”)

Андреа росла в творческой семье и проявляла себя с самого детства. Популярность к ней пришла после участия в проектах “Антонелла” и “Черная жемчужина”. Примечательно, что сценарий к этим мыльным операм написал муж ее сестры – сценарист Энрике Торес. Сейчас Андреа 56 лет – она активно снимается, принимает участие в общественной жизни. В прошлом году вышел ремейк сериала “Черная жемчужина”. Андреа выступила продюсером и исполнила роль злодейки Розалии, а ее дочь Анна сыграла главную роль.

Кадр из “Антонеллы” Андреа в наши дни

Габриела Дуарте (“Во имя любви”)

Габриела – дочь популярной бразильской актрисы Режины Дуарте и с самого детства знала, что продолжит дело матери. Она часто играла вместе с Режиной (так было и в сериале “Во имя любви”). Роль Марии Эдуарды принесла Габриеле не только мировую славу: ее героиня вызывала противоречивые отзывы среди зрителей, в Бразилии даже было создано несколько сайтов с названием “Я ненавижу Эдуарду”. Впрочем, на самой Габриеле это никак не отразилось, она продолжила строить успешную карьеру. В 2002 году она вышла замуж за фотографа Жайру Голдфлусса. В 2006 году у них родилась дочь Мануэла, а через пять лет сын Фредерику. Сейчас Габриела вместе с семьей проживает в Нью-Йорке.

Габриела и Режина Дуарте Габриела с мужем

Вера Фишер (“Клон”, “Семейные узы”)

Вера родилась в семье немецких эмигрантов. Нетипичные для Бразилии белокурые волосы и зеленые глаза помогли ей сначала выиграть конкурс “Мисс Бразилия”, а затем стать самой высокооплачиваемой актрисой в стране. С успехом на экране в жизнь Веры приходили и проблемы: неудачный брак, проблемы с алкоголем и наркотиками, лишний вес и борьба за сына. Впрочем, Фишер смогла с успехом преодолеть все невзгоды. Большим успехом для нее стала главная роль в картине “Семейные узы”, который прославил Веру в России, а после ее славу укрепил сериал “Клон”, в котором Вера исполнила второстепенную, но яркую роль. Сейчас актриса продолжает активно сниматься, ведет спортивное шоу на YouTube. В 2018 году Фишер снялась для обложки бразильского журнала обнаженной. Единственным условием ее участия в съемке было лишь одно – ее фотографии не будут подвергаться фотошопу.

Вера Фишер

Сюзана Виейра (“По имя любви”, “Новая жертва”)

Сюзана начала сниматься в начале 60-х и продолжает и по сей день. Личная жизнь актрисы – идеальный сюжет для бразильской мыльной оперы. Сюзана впервые вышла замуж в 60-х за режиссера Режис Кордосо и вскоре родила от него сына. Муж был против карьеры актрисы и в начале 70-х их брак распался. Вскоре сердцем Сюзаны завладел успешный бизнесмен, их союз просуществовал около 30 лет, после чего пара рассталась, но осталась в хороших отношениях. А потом в жизни Сюзаны начался настоящий “карнавал”: роман с полицейским, который был моложе больше чем на 20 лет. После их расставания актриса рассказала, что у парня были проблемы с наркотиками и он периодически выносил из дома всю технику и воровал у нее деньги. Позже он был найден в квартире мертвым от передозировки наркотиков. Сюзана долго не горевала и скоро нашла утешение в объятьях актера-иллюзиониста Сандро Пердосо, который был моложе ее на 26 лет. Их роман продлился три года. В 2015 году Виейре был поставлен диагноз “хронический лимфолейкоз”. После медикаментозного лечения и еженедельных сеансов химиотерапии она сообщила, что ее болезнь неизлечима, но находится под контролем. В этом году Сюзане исполняется 80 лет, сейчас она продолжает работать, радоваться жизни и неизменно участвует в карнавалах.

В этом году Сюзане исполняется 80 лет

Джованна Антонелли (“Семейные узы”, “Клон”)

Российские зрители впервые увидели Джованну на экране в сериале “Тропиканка”, но мировая слава к ней пришла после выхода сериала “Клон”. Во время съемок у актрисы начался роман с партнером по площадке Мурило Бенисио и вскоре у пары родился сын Пьетро. Джованна официально была замужем два раза. В 2009 году она встретила режиссера Леонардо Ногейру и родила близнецов, но свои отношения они так и не узаконили. В настоящее время Джованна продолжает активно сниматься в бразильских сериалах, выпускает серию косметических средств, сумки под брендом Gio, духи, а также является владелицей салонов красоты.

Джованне 45 лет и она в отличной форме