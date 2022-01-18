 

Естественно, Алису люблю больше: мать Тимати рассказала о своих отношениях с внуками

18.01.2022, 22:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мать известного хип-хоп исполнителя Тимура Юнусова (более известного как Тимати) Симона, пояснила о сложностях во взаимодействии с внуками, поделилась своими взглядами на воспитание детей. Известная бабушка не скрывает факта неодинакового отношения к Алисе и Ратмиру
Несмотря на то, что Симона Юнусова не является медийной личностью, она активно ведёт страницу в Instagram, набирая подписчиков советами по воспитанию детей. Так, общаясь с аудиторией в режиме вопрос-ответ, жительница обронила достаточно откровенную фразу: “Естественно, Алису я люблю больше, я с ней провожу время с рождения”.

Алиса – первенец шоумена Тимати и модели Алены Шишковой. Девочка была отдана на воспитание бабушке, практически, с пелёнок. Однако вторая избранница музыканта Анастасия Решетова отдавать сына Ратмира бывшей свекрови не собирается. Симона, несмотря на нечастое общение с внуком, считает, что его нужно воспитывать по другому, заявляя в социальной сети :«Ратмир – очаровательный малыш с прекрасными данными, но заниматься с ним надо по-другому». Родительница Ратмира Анастасия Решетова никак не прокомментировала эпатирующие заявление.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Мнение: Неизменность

31.07 / «Мокренькую» Каменских в черном бикини назвали слишком горячей для соцсетей

23.12 / “Я хочу любить себя в любом возрасте”: певица Саша Савельева о таланте, семье и самой себе

29.09 / Эксперт оценил пользу карантина в период пандемии коронавируса

14.01 / Мнение: Кино про Навального

09.09 / Мнение: В Ливии сбили МиГ-29

28.04 / Ученые: Изменения генов могут объяснить длительные симптомы коронавируса

16.01 / Мнение: Руины высокоразвитой цивилизации

16.01 / Мнение: Назарбаев Шредингера

19.10 / Археологи обнаружили в Мексике тысячи объектов древних цивилизаций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика