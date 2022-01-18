Естественно, Алису люблю больше: мать Тимати рассказала о своих отношениях с внуками

Мать известного хип-хоп исполнителя Тимура Юнусова (более известного как Тимати) Симона, пояснила о сложностях во взаимодействии с внуками, поделилась своими взглядами на воспитание детей. Известная бабушка не скрывает факта неодинакового отношения к Алисе и Ратмиру

Несмотря на то, что Симона Юнусова не является медийной личностью, она активно ведёт страницу в Instagram, набирая подписчиков советами по воспитанию детей. Так, общаясь с аудиторией в режиме вопрос-ответ, жительница обронила достаточно откровенную фразу: “Естественно, Алису я люблю больше, я с ней провожу время с рождения”.

Алиса – первенец шоумена Тимати и модели Алены Шишковой. Девочка была отдана на воспитание бабушке, практически, с пелёнок. Однако вторая избранница музыканта Анастасия Решетова отдавать сына Ратмира бывшей свекрови не собирается. Симона, несмотря на нечастое общение с внуком, считает, что его нужно воспитывать по другому, заявляя в социальной сети :«Ратмир – очаровательный малыш с прекрасными данными, но заниматься с ним надо по-другому». Родительница Ратмира Анастасия Решетова никак не прокомментировала эпатирующие заявление.

Источник: www.starhit.ru