 

Первый электрокар компании Apple получит клиновидный силуэт

18.01.2022, 22:00, Разное
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Компания Apple в 2014 году объявила о старте создания полностью автономного, электрифицированного автомобиля, который будет представлен в клиновидном силуэте.
Кресла, которые способны разворачиваться друг к другу, двери, открывающиеся против хода движения, большой мультимедийный экран, который водитель сможет настроить полностью сам – все это компания Apple стремится осуществить до 2025 года.

На данный момент вся остальная информация засекречена, во избежание утечки данных. Большинство деталей сейчас находятся в разработке, и что-либо предугадать пока сложно. Компания находится в поиске подрядчиков, которые будут помогать в разработке и создании данного автомобиля.

Компания Apple пояснила о том, что она нуждается в инвестициях со стороны неравнодушных для создания автономного автомобиля, который будет комфортным для потребителей.

Источник: car.ru



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