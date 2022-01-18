 

“Малышка, тебе так идет этот стиль”. 25-летняя Michelle Andrade восхитила чувственными образами из новой фотосессии

18.01.2022, 21:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Michelle Andrade позировала в кадре, демонстрируя различные наряды и позы. На первом фото артистка изображена с поднятыми руками в топе и юбке с высоким разрезом, засветив голый живот и бедро. На других снимках певица в том числе позирует в кресле в пиджаке, надетом на голое тело.

“Чувственные образы и проникновенный взгляд певицы точно не оставят вас равнодушными”, – говорится в описании к фото. 

“Малышка, тебе так идет этот стиль”, – восхитились в сети.

“Какая красотка”, – оценили образы певицы фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Folga.com.ua (@folga_magazine)

Контекст:

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010-м она переехала в Киев. С 2016 года Andrade является артисткой украинского продюсерского центра Mozgi.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / В Общественной палате рассказали о «золотом стандарте» при наблюдении за голосованием

10.09 / Песков прокомментировал ситуацию в Белоруссии

05.01 / Протестующие разгромили помещения редакций телеканалов в Алма-Ате

30.09 / Пушков высмеял «героя» Байдена

02.06 / Кравчук назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной

09.09 / Российских разработчиков программного обеспечения атакуют китайские хакеры

03.07 / Кто давил на Смолия и что будет с курсом гривны? 3 июля в эфир выйдет ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”

12.02 / Нардепы обжаловали в КСУ пропорциональную систему выборов в Украине

25.05 / В РФ предложили ввести новую категорию льготников

18.11 / Чемпион мира по загрязнению воздуха — жители пакистанского Лахора задыхаются от кислотного смога

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика