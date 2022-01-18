“Малышка, тебе так идет этот стиль”. 25-летняя Michelle Andrade восхитила чувственными образами из новой фотосессии

Michelle Andrade позировала в кадре, демонстрируя различные наряды и позы. На первом фото артистка изображена с поднятыми руками в топе и юбке с высоким разрезом, засветив голый живот и бедро. На других снимках певица в том числе позирует в кресле в пиджаке, надетом на голое тело.

“Чувственные образы и проникновенный взгляд певицы точно не оставят вас равнодушными”, – говорится в описании к фото.

“Малышка, тебе так идет этот стиль”, – восхитились в сети.

“Какая красотка”, – оценили образы певицы фолловеры.

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Публикация от Folga.com.ua (@folga_magazine)

Контекст:

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010-м она переехала в Киев. С 2016 года Andrade является артисткой украинского продюсерского центра Mozgi.

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