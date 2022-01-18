Более 10 млн украинцев сгенерировали COVID-сертификаты в “Дії”

Из этих 10 млн, в частности, 9,6 млн – это “зеленые” сертификаты о двух дозах и 483 тыс. – “желтые”, подтверждающие одну дозу вакцинации от СOVID-19.

Кроме того, около 300 тыс. человек сгенерировали так называемые сертификаты “о выздоровлении” и 14 тыс. – документы, генерируемые на основании отрицательного ПЦР-теста.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

В августе 2021 года стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.

“Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 сначала действовал 120 дней, 24 ноября срок его действия сократили до 30 дней, “зеленый” – 365 дней.

На портале “Дія” COVID-сертификат могут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением “Дія”.

В ноябре стало возможным сгенерировать COVID-сертификат о выздоровлении в приложении “Дія”. Также в конце года запустили COVID-сертификат для детей от 12 лет и на основании ПЦР-тестов.

Украинцы, которые будут привиты бустерной дозой вакцины от COVID-19, получат новые COVID-сертификаты в конце января 2022 года.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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