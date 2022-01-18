На Донбассе возможна провокация боевиков со стрельбой и взрывом – Центр стратегических коммуникаций Украины

“На Крещение возможна провокация в зоне ООС в Донецкой области. Как стало известно Центру стратегических коммуникаций, 19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время крещения на пруду Кирпичный в Петровском районе [оккупированного] Донецка”, – говорится в сообщении.

В центре считают, что “целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации”.

“Провокационный обстрел возможен из вражеского опорного пункта, расположенного на шахте имени Челюскинцев менее чем в 2 км от пруда. Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже давно не работающей шахте (но 15 января его почему-то включали на несколько часов)”, – объяснили в организации.

По ее данным, “российские силы могут подстроить взрыв самой шахты вооружением, запрещенным Минскими договоренностями”.

“Эта провокация, опять-таки, может быть использована для создания повода для начала активных боевых действий”, – считают в Центре стратегических коммуникаций.

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Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

27 июля 2020 года на Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

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