 

«ГосТВ — это прямо шапочка из фольги»

18.01.2022, 21:52, Разное
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Внутренняя кухня Fake News и топ самого абсурдного вранья выбирает Мария Борзунова, журналистка «Дождя»*.

В этом эпизоде — о Соловьеве, Киселеве, Симоньян, Азаренке и компании. Маша делится личным топом пропагандистов и отгадывает фейки. А еще рассказывает, почему разоблачать вранье лучше с иронией и как не сойти с ума от потока ужасных новостей.

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* Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Источник: Новая газета



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