Продукты, напитки и упражнения: несколько способов укрепить иммунитет для максимальной защиты организма

С наступлением пандемии коронавируса многие люди начали задумываться о повышении иммунитета. Одни начали принимать специальные добавки для усиления защитных сил организма. Другие пересмотрели ежедневный рацион. Третьи занялись спортом и записались в спортзал. Какая из этих стратегий верная? Что действительно нужно есть, чтобы укрепить иммунную систему? Какие упражнения нужно выполнять?

Продукты для укрепления иммунитета

Для усиления защитных сил организма специалисты настоятельно рекомендуют пересмотреть свой ежедневный рацион. Безусловно, стоит отказаться от фастфуда и чрезмерного количества сладостей. Все эти продукты не являются полезными для иммунитета, но прибавляют вес. Добавить в рацион нужно следующие продукты:

Цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины). В их составе содержится большое количество витамина С, который играет непосредственную роль в работе иммунитета. Также витамина С много в облепихе. Красный болгарский перец. Этот овощ является рекордсменом по содержанию витамина С. Поэтому его полезно каждый день добавлять в салат и есть во время перекусов. Чеснок. Характеризуется выраженным иммуностимулирующим эффектом по причине высокой концентрации биологических соединений. Мясо птицы. В нем содержится витамин В6, который способствует усиленному образованию эритроцитов. Горький шоколад. Имеет в своем составе теобромин. Это антиоксидант, защищающий клетки от свободных радикалов. Жирные сорта рыбы. Богаты жирными кислотами омега-3, которые благотворно воздействуют на иммунитет. Йогурт. Имеет в своем составе витамин D. Он крайне важен для активизации защитных сил организма.

Полезные напитки

Не только продукты, но и напитки оказывают непосредственное влияние на состояние иммунной системы.

Например, специалисты настоятельно рекомендуют пить зеленый чай. В его составе много природных антиоксидантов. Они помогают организму бороться с патогенными агентами и укрепляют иммунитет.

Полезен и имбирь. С ним тоже можно заваривать чай. Яблочный, апельсиновый и морковный сок можно смело добавлять в ежедневный рацион. Эти напитки обладают высокой питательной ценностью, имеют в составе витамины А, С и В6, фолиевую кислоту и калий.

Арбузный сок любят как взрослые, так и дети. Он очень вкусный, имеет в составе магний и цинк, витамины А и С. Но арбузов зимой нет в продаже. Приятной альтернативой может стать томатный сок. В нем также собраны полезные для иммунитета витамины и микроэлементы.

3 упражнения для укрепления иммунитета

Движение способствует активизации иммунных процессов в организме. Для положительного воздействия вовсе не обязательны многочасовые тренировки в спортзале. Достаточно заниматься в домашних условиях, но на регулярной основе. Далее представлены 3 упражнения для самостоятельного укрепления иммунитета.

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Дыхательная гимнастика

Упражнение можно выполнять в положении лежа или сидя. Дыхание всегда должно оставаться спокойным и расслабленным. Сначала нужно сделать вдох и чуть задержать дыхание, досчитав до двух. Затем следует сделать неполный выдох и вновь задержать дыхание. Повторять все манипуляции рекомендуется в течение минуты. Постепенно упражнение нужно усложнять, считая до 3 или до 5.

В результате дыхательной гимнастики улучшается состав крови. Кроме того, нормализуется процесс транспортировки кислорода ко всем тканям.

Прыжки на месте

Отрывать ноги от пола вовсе не обязательно. Нужно просто приподниматься на носочках и встряхиваться всем телом. Также нет необходимости бить пятками об пол.

Выполнять прыжки рекомендуется в утренние часы. Продолжительность занятия лучше регулировать в зависимости от самочувствия. Дискомфорта возникать не должно.

В результате таких упражнений активизируется работа лимфоузлов — важной части иммунитета. Кроме того, уменьшается отечность, а кровь начинает нормально циркулировать.

Наклоны

Для выполнения этого упражнения нужно принять положение стоя, а ноги расставить на ширине плеч. Руки поднять вверх. Наклоняясь, необходимо касаться пальцами пола. Через силу тянуться не стоит, все движения должны быть плавными и постепенными. Наклоны можно делать в разные стороны, повторяя по 7-10 раз.

В результате данного упражнения укрепляются мышцы живота, а в спине устраняется напряжение.

Американские ученые выяснили, что занятия спортом 5 раз в неделю по 30-40 минут снижают вероятность заболевания ОРВИ на 43 %. Однако слишком интенсивные тренировки могут ослабить иммунитет. Поэтому тренировки должны быть умеренными, чтобы организм не перенапрягался.

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