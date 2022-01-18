 

Пётр Красилов, ранее известный по роли в сериале «Не родись красивой» изменился до неузнаваемости

18.01.2022, 21:48, Разное
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Около двух десятков лет назад актер Петя Красилов завоевал сердца огромной женской аудитории. Его роль в известном сериале подарила проекту 50% успеха.

Также молодой человек снимался и в других фильмах, которые моментально получали высокие рейтинги.

С тех пор прошло достаточно много лет, и актер перестал появляться на киноэкранах. Не так давно мужчина появился в одном популярном шоу, где дал интервью.

Женский пол запомнил Петра как статного, привлекательного молодого человека. Но спустя четверть века после окончания съемок «Не родись красивой», мужчина стал едва узнаваем. Он возмужал, и это не пошло ему на пользу.

Парень обзавелся не одним десятком лишних килограммов, значительно изменился во внешности.

Красилов прокомментировал свое сегодняшнее состояние:

«С возрастом я изменился, это нормально. Изменилась внешность, вес, формы. Я уже не тот энергичный мальчик, которым был когда-то давно».

На сегодняшний день мужчину не волнует его ожирение, он уверены в том, что его типаж подойдет для многих ролей.

Поклонники актера настроены не столь оптимистично. Они уверены, что проблема Петра заключается в том, что он запустил себя.



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