 

Псаки назвала «Северный поток – 2» рычагом влияния на Россию

18.01.2022, 21:34, Новости дня
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Власти США считают, что возможность остановки проекта трубопровода «Северный поток – 2» является действенным рычагом влияния на Россию в контексте ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ей задали вопрос, имеют ли США гарантии от правительства Германии, что проект «Северный поток – 2» будет остановлен в случае вторжения РФ на Украину. Псаки отметила, что сертификация проекта и так сейчас остановлена.

«И мы продолжаем считать, что остановка трубопровода «Северный поток – 2» является действенным инструментом, с помощью которого мы можем давить на Россию в настоящий момент», – передает ее слова ТАСС.

Ранее Лавров рассказал о переговорах с главой МИД Германии, в ходе которых он обсудил с Бербок сертификацию газопровода «Северный поток – 2» и обратил внимание на контрпродуктивность попыток политизировать проект.



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