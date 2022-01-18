 

СМИ: США готовят санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине»

18.01.2022, 21:34, Новости дня
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США планируют ввести финансовые санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным газеты, в американской администрации полагают, что подобное решение должно будет оказать дипломатическое давление на Россию, информирует ТАСС.

Предполагается, что ограничительные меры будут применены к четырем физическим лицам, официально о санкциях объявят в четверг.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



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