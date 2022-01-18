Дмитрия Муратова оштрафовали за упоминание запрещенной организации без маркировки

Мировой суд в Москве оштрафовал на 4 тыс. рублей главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова за упоминание запрещенной организации без необходимой маркировки.

«Постановлением мирового судьи Муратову был назначен штраф в размере 4 тыс.рублей, а «Новой Газете» – 40 тыс. рублей», – приводит РИА «Новости» комментарий источника в суде.

В суде пояснили, что 14 января издание и его главного редактора признали виновными по части 2 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение информации о ликвидированных (запрещенных в Российской Федерации) организациях без соответствующего указания).

Дмитрий Муратов стал первым в истории России, кто удостоен Нобелевской премии мира.

Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме.

Президент РФ Владимир Путин высказал поздравления Муратову лично.

Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.